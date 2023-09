Hund in NRW: Sein tragisches Schicksal rührt Tierfreunde zu Tränen – „Hat nur seinen Job gemacht“

Ein Hund in NRW wird von seinen Nachbarn vertrieben. Nun sitzt er im Tierheim und wartet auf sein neues Zuhause. Seine Geschichte berührt und schockiert die Tierfreunde in den sozialen Netzwerken. „Er lebte als Wachhund, so, wie es Hunden seiner Rasse gefällt“, schreibt die WDR-Fernsehsendung „Tiere suchen ein Zuhause“ in den sozialen Netzwerken. Doch das wurde dem jungen Kangal zum Verhängnis.

„Tiere suchen ein Zuhause“ ist eine Fernsehsendung im WDR-Fernsehen, die ihr Bestes gibt, um Tiere, die zurzeit in einem Tierheim in NRW Unterschlupf gefunden haben, an tierliebe Zuschauer zu vermitteln. Neben Hunden und Katzen, werden auch manchmal Pferde, oder gar Hausschweine vermittelt. Nicht nur im Fernsehen, auch in den sozialen Netzwerken, werden die herrenlosen Tiere vorgestellt. So auch Wachhund Cesur, der mit seinen grade mal zweieinhalb Jahren abgegeben wird.

Hund in NRW: Darum ist er im Tierheim gelandet

Der Grund: Die Nachbarn fühlten sich von seinem Bellen gestört. Bevor die Situation zum Nachbarschaftskrieg ausartet, treffen die Besitzer die Entscheidung, den Rüden abzugeben. „Cesur hat nur seinen Job gemacht,“ schreibt die WDR-Sendung in den sozialen Netzwerken, doch das änderte nichts mehr an der Entscheidung, die bereits gefallen war.

Nun ist der junge Kangal auf der Suche nach einem neuen Zuhause idealerweise mit einem eingezäunten Garten. Die neuen Besitzer sollten dem jungen Hund aus NRW, der eine stattliche Schulterhöhe von 85 cm hat, definitiv körperlich gewachsen sein. Über lange Spaziergänge freut Cesur sich, auch, wenn an der Leinenführigkeit definitiv noch gearbeitet werden sollte. Zudem ist der aufgeschlossene Hund bereit für Familienanschluss, und auch standhafte Kinder sind für ihn gar kein Problem. Anderen Hunden gegenüber zeigt er sich freundlich, lediglich anderen Rüden gegenüber will er sich noch behaupten. Cesur ist, bis auf seine Harnkristalle, für die er Spezialfutter bekommt, gesund.

Nutzer der sozialen Netzwerke sind von der Geschichte des Hundes aus NRW gerührt. „so schade, dass er nicht in seinem alten Zuhause bleiben durfte“, schreibt eine Leserin. „Hoffentlich findet er ein wunderschönes Zuhause,“ schreibt ein anderer Tierfreund. Cesur wartet nun im Tierheim Essen auf sein neues Für-Immer-Zuhause.