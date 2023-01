Hund in NRW wird schwer verletzt – Tierschützer haben grausamen Verdacht

Und schon wieder sucht ein Hund in NRW ein neues Zuhause. Bei dem, was der Vierbeiner bisher durchmachen musste, dürfte jedes besser sein als das, aus dem er stammt. Denn dort ist ihm Schreckliches widerfahren.

Um den schwer verletzten Kleinen kümmert sich nun ein Tierheim in Bulgarien. Doch bald schon soll der Hund in NRW ankommen, wo er eine neue Heimat bekommen soll. Die Mitarbeiter der Hundevermittlung haben den Racker nun der Öffentlichkeit vorgestellt und gleich eine schlimme Vermutung geäußert, wie so ein süßer Vierbeiner in so eine hilfsbedürftige Lage geraten konnte.

Hund in NRW von Auto angefahren – unfassbar, was ein Herrchen tut

Drei Jahre ist der kleine Pinscher/Rehpinscher-Mix mit dem Namen „Ricky“ erst alt. Bis vor Kurzem hat er noch bei seinem Besitzer in Bulgarien gelebt – doch nun nicht mehr. Denn der kümmerte sich offenbar einen Dreck um ihn. Er ließ ihn ohne Aufsicht laufen und da hatte ihn auch schon ein Auto angefahren.

Laut der Hundehilfe NRW e.V. lebt Ricky nun in einem bulgarischen Tierheim, weil ihn der Besitzer nach dem Unfall nicht mehr haben wollte. „Vermutlich wollte er die Kosten für die Operation nicht tragen“, vermuten die Tierschützer.

„Ricky“ hat schon jetzt eine Fangemeinde

Wenigstens hatte der Halter noch genug Verantwortungsbewusstsein, um seinen Hund beim Tierheim abzugeben. Dort haben die Ärzte den Bruch am Hinterbein des Pinscher-Mischlings behandelt. Nun geht es mit Ricky bergauf. „Seine Wunden heilen sehr gut“, freut sich die Hundevermittlung, „sodass auch Ricky nach einem Zuhause ab dem 18. Februar sucht.“ Dann kommt er nämlich endlich in Wuppertal an.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Mein Gott ist das ein Goldstück! Wie kann man sein Tier einfach so im Stich lassen?“, wundert sich eine Nutzerin in den Kommentaren. Doch der besonders kleine, menschenbezogene und freundliche Ricky muss sich offenbar gar keine Sorgen machen, lange auf ein neues Zuhause warten zu müssen.

Mehr Meldungen:

Schon kurz nachdem die Hundevermittlung seine Geschichte auf Facebook geteilt hat, haben sich bereits erste Interessenten gemeldet. Hoffentlich werden diese den nun wieder topfit erholten Pinscher auch wirklich abholen und ihn ein langes und schönes Leben ermöglichen.