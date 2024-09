Hund in NRW in großer Not – als die Feuerwehr anrückt, verschlägt es ihr den Atem

Was für ein verrückter Einsatz, um einen Hund in NRW zu retten. Traurig genug, wenn Hunde entlaufen und ihnen was Schlimmes passiert. Doch bei diesem Anblick mussten selbst die erfahrenen Feuerwehrleute zweimal hingucken. Am Dienstag (10. September) rückten sie nämlich in Kranenburg (Kreis Kleve) aus.

Gegen 9 Uhr waren sie dann in der Klever Straße angekommen. Der Notfall: Ein Hund steht auf dem Dach, erwartet seine Retter bereits mit ausgestreckter Zunge. Wie ist denn diese Fellnase aus NRW da hochgekommen?

Hund in NRW in großer Not

Anwohner hatten zuvor die Feuerwehr alarmiert. Offenbar war die Tierhalterin gerade nicht zu Hause – Grund genug für den frechen Vierbeiner, durch das geöffnete Dachfenster auf das Dach des Wohnhauses zu steigen. Die Feuerwehr wusste, was zu tun ist, nutzte eine Steckleiter, um den Hund wieder sicher vom Dach zu holen.

Da unklar war, ob sich zu dem Zeitpunkt jemand in der Wohnung befindet, kamen noch Ordnungsamt und Polizei dazu. Auch die Hausbesitzerin traf laut „Bild“ fast zeitgleich ein. Sie ist zwar nicht die Mieterin der betroffenen Wohnung und auch nicht die Hunde-Halterin. Doch mit ihrem Schlüssel konnte sie die Tür öffnen, sodass die Einsatzkräfte in die Wohnung kamen.

NRW: Glück im Unglück hatte dieser Hund auf einem Dach in Kranenburg. Foto: Feuerwehr Kranenburg

Feuerwehr kann Anblick kaum glauben

Tatsächlich war die Wohnung im Obergeschoss leer. Allerdings fanden die Einsatzkräfte einen geöffneten Wasserhahn vor, wodurch bereits Teile der Wohnung unter Wasser standen. Der Hund kam vorübergehend ins Tierheim, bis die Besitzerin wieder zurück ist.

Mehr News:

Die Feuerwehr appelliert an alle Haustierbesitzer, Fenster und Türen zu sichern, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.