Hunde-Drama in NRW: Auto bricht in vereisten Möhnesee ein! Vierbeiner gefangen

Dramatische Rettungsaktion am Donnerstag (11. Januar) in NRW. Die Feuerwehr musste am Mittag Hund „Piwo“ aus einer besonders misslichen Lage befreien. Der sollte eigentlich sein Herrchen bei der Jagd in einem Waldstück am Möhnesee (Kreis Soest) begleiten.

Doch als der Jäger eine Schranke öffnen wollte, löste sich plötzlich seines Geländewagens. Das Fahrzeug rollte plötzlich los Richtung Wasser. Darin noch der Hund! Sein verzweifeltes Herrchen musste mit ansehen, wie der Geländewagen samt geliebten Vierbeiner auf den vereisten Möhnesee rollte. Die Eisschicht sollte nicht lange halten.

++ Glatteis-Wahnsinn in NRW: Unfälle auf Autobahnen ++ Straßen gesperrt ++ HIER musst du besonders aufpassen ++

Hund rollte mit Auto in NRW-See

Innerhalb von Sekunden brach der Wagen ein. Der verzweifelte Jäger griff sofort zu seinem Telefon und wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, darunter auch Spezialisten zur Wasser- und Eisrettung, teilte ein Reporter von „news 4 Video-Line TV“ mit.

Zur Erleichterung aller sank der Wagen nur knapp bis zur Hälfte ein. Somit bestand große Hoffnung, dass der Hund sich auf einen Sitz retten und noch atmen konnte. Das bestätigte sich bei einem Blick durchs Fenster. Daher entschieden sich die Einsatzkräfte dazu, den Gończy Polski samt Wagen zu bergen. Denn eine Hauruck-Aktion hätte womöglich die gesamte Operation gefährdet. Zu groß war die Sorge, dass der Vierbeiner beim Öffnen der Tür aggressiv auf die Einsatzkräfte reagiert und womöglich über das Eis in den See läuft.

Die Feuerwehr versuchte verzweifelt das Auto mit Hund zu bergen. Foto: news 4 Video-Line TV

Kettensägen-Einsatz im Möhnesee

Deswegen wurde es laut. Die Feuerwehr schnitt mit einer Kettensäge eine Furche in das rund 10 Zentimeter dicke Eis. Dadurch wollte der Wagen schließlich an Land gezogen werden. Das gelang schließlich durch eine Seilwinde am Feuerwehrauto.

Mehr Themen:

An Land war die Wiedersehensfreude nicht zu übersehen. Hund „Piwo“ ließ sich nicht nur von seinem erleichterten Herrchen durchknuddeln, sondern auch von den Einsatzkräften.

Schrecksekunde überstanden: Hund „Piwo“ ist wieder an Land. Foto: news 4 Video-Line TV

Als der Jagdhund wieder Boden unter den Füßen hatte, wurde er noch kurz vom Tierarzt gecheckt. Die gute Nachricht: „Piwo“ und sein Herrchen kamen mit einem Schrecken davon.