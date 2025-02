Herten: Axt-Attacke im Ruhrgebiet ++ Polizei jagt Angreifer mit Fotos

Was am Wochenende in Herten passiert ist, hat sich wie ein Lauffeuer im Ruhrgebiet verbreitet. Gegen 16 Uhr kam es am Samstag (15. Februar) in der Innenstadt zu einer brutalen Auseinandersetzung.

Vor einem Café an der Ewaldstraße gingen plötzlich mehrere Männer aufeinander los. Einer von ihnen war mit einer Axt bewaffnet und schlug damit auf seine Kontrahenten ein. Zwei junge Männer (22 und 28 ) wurden bei der Attacke in Herten schwer verletzt (mehr dazu hier >>>). Jetzt fahndet die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Herten: Polizei jagt Axt-Angreifer

Schon kurz nach dem brutalen Kampf klickten die Handschellen. Die Polizei Recklinghausen nahm einen 53-jährigen Mann Fest, der im Verdacht steht, in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein.

Doch den Beamten lag auch ein Video vor, das in den Sozialen Netzwerken kursierte. Es zeigt einen Mann, der mit eine Art Axt auf einen anderen Mann einschlägt. Weil der Angreifer auch drei Tage nach der Tat noch auf freiem Fuß war, hat die Polizei Recklinghausen nun Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht:

Erkennst du diesen Mann? Foto: Polizei Recklinghausen

Festnahme nach Axt-Angriff in Herten

Die Polizei Recklinghausen hat eine Mordkommission eingerichtet, um den Fall aufzuklären. Die Ermittler hoffen nun um Hinweise aus der Öffentlichkeit. Du erkennst den abgebildeten Mann oder kannst der Polizei Hinweise geben, die zu seiner Ergreifung führen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer: 0800/2361 111

Weitere Aufnahmen des mutmaßlichen Axt-Angreifers findest du hier im Fahndungsportal der Polizei >>>

Die Ermittler haben in der Zwischenzeit einen weiteren Mann festgenommen. Es handelt sich um den 22-jährigen Verletzten des Angriffs. Er gilt nicht nur als Opfer, sondern auch als Tatverdächtiger und soll noch am Dienstag (18. Februar) dem Haftrichter vorgeführt werden.