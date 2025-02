Zwei Schwerverletzte in Herten (Ruhrgebiet) – Polizei sucht nach Axt-Angreifer

Am Samstagnachmittag (15. Februar) kurz nach 16 Uhr kam es in der Innenstadt von Herten im Ruhrgebiet zu einem Angriff, bei dem laut Polizei „eine Art Axt“ eingesetzt wurde. Zwei Männer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, ein 53-Jähriger konnte festgenommen werden.

Am Sonntag (16. Februar) machten Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Angaben – und teilte mit, dass man auf der Suche nach dem mutmaßlichen Tatverdächtigen sei, der auf Videos im Netz zu sehen sein soll.

Herten (Ruhrgebiet): Nach schwerer Attacke – Polizei sucht Axt-Angreifer

Der schreckliche Vorfall ereignete sich am Samstag vor einem Café an der Ewaldstraße in Herten. Gegen 16 Uhr soll dort ein Streit ausgebrochen sein, wie die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Bochum mitteilten.

Wer dabei genau gegen wen vorging, ist noch Gegenstand der Ermittlungen – dass Waffen eingesetzt wurden, steht jedoch zweifellos fest. Zwei junge Männer, ein Deutscher (28) und ein türkisch-belgischer Staatsangehöriger (22) wurden dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein 53-jähriger Libanese konnte von den Ermittlern festgenommen werden.

+++ Hund aus Tierheim Essen findet neues Zuhause – dann nimmt das Drama seinen Lauf +++

Nun sucht die Polizei in diesem Zusammenhang jedoch nach einem vierten Mann. Den Beamten liegen Videoaufnahmen vor, die auch in sozialen Netzwerken geteilt wurden. Sie zeigen einen bislang unbekannten Mann, der im Rahmen der oben beschriebenen Auseinandersetzung mit einer Art Axt auf einen anderen Mann einschlägt.

Mehr Themen:

Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus, haben eine Mordkommission eingerichtet. Hinweise nehmen die Beamten unter der 0800/2361-111 entgegen.