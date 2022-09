Herbstferien in NRW: Explosive Mischung – warum auf Autobahnen jetzt der Mega-Stau droht

Die Herbstferien in NRW stehen vor der Tür. Wenn ab Freitag (30. September) die Schulglocken ertönen, können viele Familie endlich wieder in den langersehnten Urlaub fahren.

Doch nicht nur wegen der Herbstferien in NRW drohen die Autobahnen im Land ab den Nachmittagsstunden zu verstopfen. Eine heikle Mischung dürfte besonders am ersten Ferienwochenende für lange Staus führen.

Herbstferien in NRW: Stau-Chaos befürchtet

Denn direkt nach dem ersten Ferienwochenende startet die neue Woche mit einem Feiertag (Tag der Deutschen Einheit). Heißt im Klartext: Neben Schülern und Lehrern können sich viele Arbeitnehmer über ein langes Wochenende freuen.

Der ADAC fürchtet deshalb ein gewaltiges Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen in NRW. So werden sich ab Freitagmittag nicht nur Familien auf den Weg in den Urlaub machen. Auch Pärchen und Singles dürften das verlängerte Wochenende nutzen, um einen Wochenend-Trip zu starten.

Stau-Chaos zu den NRW-Herbstferien: HIER wird es besonders voll

Sie alle treffen auf die Berufspendler, die sich nach ihrem wohlverdienten Feierabend auf den Weg machen – eine explosive Mischung, die für reichlich Stau auf den Autobahnen sorgen dürfte.

Davon geht auch die Autobahn GmbH aus. Sie rechnet am Freitagnachmittag bis in die Abendstunden mit einer „angespannten Verkehrslage“. Besonders staugefährdet seien die Autobahnen, die von Urlaubern in Richtung der Küsten genutzt werden:

A1

A3

A32

A40

A57

A61

Doch das ist noch nicht alles. Denn in den Herbstferien hat die Autobahn GmbH zusätzlich einige Baumaßnahmen geplant. Los geht’s schon am Freitag auf der A40 (mehr hier). Es folgen weitere Sperrungen auf der A40, A42 und A59 (alles dazu hier).

Wer sich also in den Herbstferien auf den Weg in den Urlaub macht, sollte sich kurz vor der Abreise über die Verkehrslage informieren und seine Route möglicherweise umplanen.