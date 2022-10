Hagen: Auto rast auf Polizistin zu – plötzlich fallen Schüsse!

Wilde Verfolgungsjagd am Mittwochnachmittag (26. Oktober) in Hagen. Ein Mann flüchtete in den Nachmittagsstunden in einem Audi vor der Polizei. An einer Polizeisperre raste der Unbekannte gezielt auf eine Beamtin zu. Die zückte ihre Waffe und schoss auf den Fluchtwagen!

Doch das interessierte den Fahrer nicht. Er drückte weiter auf die Tube und raste an ihrem Streifenwagen vorbei. Die Polizistin konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Der Mann ist weiter auf der Flucht!

Hagen: Schüsse bei wilder Verfolgungsjagd – Notruf von Tankstelle

Alles begann gegen 16.30 Uhr an der Avia-Tankstelle in der Prioreier Straße in Hagen. Dort betankte der Unbekannte seinen Audi und fuhr ohne zu Bezahlen davon. Eine Verkäuferin verständigte die Polizei und gab das Kennzeichen des Tankbetrügers durch.

Eine Stunde später entdeckte ein Motorad-Polizist den gesuchten – und gestohlenen Fluchtwagen – im Stadtteil Dahl. Als der Audi-Fahrer den Beamten sah, trat er aufs Gaspedal. Mit teilweise hoher Geschwindigkeit raste der Mann über die B54 in Richtung Innenstadt.

Bei einer wilden Verfolgungsjagd in Hagen fielen Schüsse. Foto: Alex Talash

Tötungsversuch in Hagen – Polizei jagt Audi-Fahrer

Am Ortsausgang von Dahl schoss die Polizistin schließlich auf das Fluchtfahrzeug. Die Beamtin wich dem Raser aus und blieb zum Glück unverletzt. Die Polizei Hagen jagte dem Mann anschließend mit einem Großaufgebot hinterher. Doch trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte er entkommen.

Mehr Themen:

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Allerdings wurde der Fall wegen des Schusswaffengebrauchs der Polizistin an die Polizei Wuppertal übergeben. Du hast das Fluchtauto gesehen und kannst Angaben zu dem Fahrer machen? Dann melde dich bitte bei den Beamten in Wuppertal unter der Nummer: 0202 – 2840.