Hagen: Schüsse auf Ehefrau ++ Lebensgefahr ++ Polizei schnappt Verdächtigen im Wald

Polizei-Großeinsatz am Samstag (1. Juni) in Hagen. Nach Angaben der Polizei sind in Hagen-Eilpe, im Bereich der Hochstraße, Schüsse gefallen. Dabei wurden vier Personen verletzt. Eine davon schwebt in Lebensgefahr.

Die Beamten mussten die Bevölkerung eindringlich vor dem mutmaßlichen Schützen warnen. Auch am Sonntag fehlte zunächst nach wie vor jede Spur von ihm. Die Polizei veröffentlichte in der Zwischenzeit ein Foto des Tatverdächtigen (34). Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Schüsse in Hagen – Polizei hat Verdacht

Gegenüber DER WESTEN hat die Polizei bestätigt, dass gegen 11 Uhr mehrere Schüsse in einer Wohnung auf der Hochstraße im Stadtteil Eilpe gefallen sind. Danach habe sich die Situation zu einem in der Nähe liegenden Friseursalon verlagert, der fußläufig zu erreichen ist. Auch hier fielen Schüsse. Eines der drei Opfer schwebe in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen zur Tat dauern noch an. Polizei und Rettungskräfte eilten zum Einsatzort, auch ein Rettungshubschrauber landete in der Nähe des Tatorts. Fotos vom Tatort zeigen eine Absperrung rund um den Friseursalon.

Polizei warnt Bevölkerung vor diesem Mann

„Nach ersten Erkenntnissen könnten die Hintergründe des Geschehens im familiären Umfeld liegen“, so die Polizei Hagen am Mittag und erklärte: „Die Polizei Dortmund hat aufgrund der Einsatzlage die Führung des Einsatzes übernommen“.

Nach Angaben der „Bild“ soll die Frau am Kopf getroffen worden sein. Das wollte die Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN zunächst nicht bestätigen. Die Beamten teilten allerdings mit, dass der Tatverdächtige in dem Mehrfamiliengaus noch weitere Schüsse auf eine verschlossene Wohnungstür abgegeben habe. Hier wurde niemand verletzt. Nach der Tat am Friseursalon soll der 34-Jährige mit seinem Auto zu einem nahegelegenen Parkplatz gefahren und von dort zu Fuß geflüchtet sein. Die Einsatzkräfte fahndeten mit Spezialkräften im gesamten Stadtgebiet nach dem Tatverdächtigen.

Die Einsatzkräfte baten die Bevölkerung eindringlich, besonders die Hagener Innenstadt, die Hochstraße in Eilpe und Breckerfeld zu meiden! Der Appell der Beamten: „Bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr! Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen, wählen Sie bitte den Notruf 110.“ Am Sonntagnachmittag hieß es dann Aufatmen. Denn die Polizei konnte einen Mann im einem Waldgebiet im Bereich Im Werth / Gut Kuhweide widerstandslos festnehmen. „Auf diesen Mann trifft die Beschreibung des flüchtigen Täters zu“, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen zu seiner Identität sowie den Hintergründen der Tat dauern an. (mit dpa)