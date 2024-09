Gronau: Hund findet vergrabene Leichen – Mordkommission ermittelt

Schock-Fund in Gronau im Münsterland! Als zwei Frauen am Sonntag (8. September) mit ihrem Hund unterwegs waren, legte dieser beim Buddeln ein Stück Stiefel frei. Die Frauen riefen sofort die Polizei, die die Überreste von zwei männlichen Leichen fand.

Eine Mordkommission ist eingerichtet. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang, die Hintergründe des grausamen Fundes sind noch völlig unklar.

Gronau: Hund stößt auf zwei Leichen

Laut der Polizei Münster waren zwei Frauen am Sonntagabend gegen 19.44 Uhr mit ihrem Hund am Postbrückenweg in Gronau-Erpe unterwegs, als der Vierbeiner am Rande eines Maisfeldes in einem Erdstück schnüffelte und beim Buddeln einen Stiefel freigelegt hatte.

Die Hudebesitzerinnen riefen sofort die Polizei. Bei den anschließenden Tatortarbeiten fanden die Ermittlern die Überresten von zwei männlichen Leichen. Eine Mordkommission der Polizei Münster wurde eingerichtet. „Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Die Kriminaltechnik hat die Spuren am Fundort aufgenommen“, erklärt Mordkommissionsleiterin Julika Böhlendorf. „Die Kriminaltechnik hat die Spuren am Fundort aufgenommen.“

Gronau: Polizei steht vor Rätsel

Aktuell sind nicht mal die Identitäten der beiden Toten geklärt. Der ganze Fall stellt die Ermittler vor ein großes Rätsel. „Wir hatten Mantrailer-Hunde und eine Drohne im Einsatz. Zudem ist das Erdreich ausgekoffert worden, um gegebenenfalls weitere Spuren zu finden“, so Böhlendorf. Und: „Bei der Obduktion konnte keine Todesursache herausgefunden werden.“ Die toxikologischen Ergebnisse stehen allerdings noch aus, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Münster bittet in diesem Zug auch Zeugen um ihre Mithilfe. Möglicherweise hat jemand in den vergangenen Wochen etwas Verdächtiges in dem Bereich beobachtet. Hinweise nehmen die Beamten in Münster unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.