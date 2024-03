Frische Brötchen an Ostern in NRW: Hier erfährst du alles zu den Öffnungszeiten der Bäckereien

Frische Brötchen gehören in NRW zu einem gelungenen Osterfrühstück einfach dazu. Denn für viele ist es Tradition, an Ostern mit der Familie zusammenzukommen und gemütlich zu schlemmen.

Damit dies möglich ist, erlaubt das Ladenöffnungsgesetz in NRW den Bäckereien, auch an Feiertagen ihre Backwaren zu verkaufen. Doch nicht an allen Osterfeiertagen bekommst du in NRW frische Brötchen.

Hier gibt es frische Brötchen an Ostern in NRW

Karfreitag und Ostermontag gelten in NRW als gesetzliche Feiertage. An diesen Tagen müssen Einkaufsläden in der Regel geschlossen bleiben. Nur Läden mit bestimmten verderblichen Waren oder auch solche, die Zeitungen und Zeitschriften anbieten, dürfen öffnen.

Dazu zählen auch Bäckereien. Filialen, die auch sonntags öffnen, können ihre Waren auch an Feiertagen für insgesamt fünf Stunden öffnen. Das gilt auch für den stillen Feiertag Karfreitag. Auch an Karsamstag und Ostersonntag steht dem Wunsch nach frischen Brötchen in NRW nichts im Wege.

NRW-Bäcker müssen an Osterfeiertag schließen

Wer seinen Familien-Brunch am Ostermontag plant, sollte sich jedoch rechtzeitig vorbereiten. Denn nicht nur bleiben die Supermärkte in NRW ab Karsamstag-Abend bis Dienstagmorgen (2. April) geschlossen. Auch Backstuben dürfen an Ostermontag nicht öffnen. Denn das Ladenöffnungsgesetz verbietet es, dass Läden an einem Feiertag öffnen, der auf einen Tag nach Sonntag fällt. Wer an Ostermontag in den Genuss von Backwaren kommen will, sollte sich also spätestens an Karsamstag mit Aufbackbrötchen eindecken.

Nicht alle Bäckereien allerdings nutzen die Möglichkeit, an Ostern in NRW geöffnet zu haben. Wer plant, am Osterwochenende frische Brötchen auf den Tisch zu bringen, sollte sich daher rechtzeitig über die Öffnungszeiten der örtlichen Anbieter informieren. Aushänge in den Filialen oder auch eine kurze Online-Recherche können hier Klarheit schaffen und enttäuschten Gesichtern am Frühstückstisch vorbeugen. So sind fröhliche Osterfeiertage, geprägt auch dank der Backkunst der regionalen Bäckereien gesichert.

