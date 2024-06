Fort Fun mit wichtiger Nachricht – es betrifft alle Besucher

Der Freizeitpark Fort Fun in NRW genießt allgemein große Beliebtheit und ist sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen ein beliebtes Ausflugsziel. Jetzt wendet sich jedoch der Freizeitpark mit einer wichtigen Nachricht an seine Besucher, die man besser beachten sollte, wenn man nicht enttäuscht werden will.

Fort Fun Abenteuerland ist ein Freizeitpark, der nicht wie das Phantasialand das ganze Jahr über geöffnet hat. Der Freizeitpark schließt in den Wintermonaten seine Türen und ist zum Beispiel dieses Jahr ausschließlich von Ende März bis Anfang November geöffnet.

Fort Fun: Wichtige Nachricht auf Facebook

Demnächst wird der Freizeitpark jedoch von seinen gewöhnlichen Öffnungszeiten abweichen und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Der Freizeitpark berichtet auf Facebook, dass man diesen am Samstag (22.06) nicht besuchen kann. An diesem Tag ist der komplette Park nämlich exklusiv für geschlossene Gesellschaft reserviert.

Personalservice Felten schenkt seinen Mitarbeitern einen kompletten Tag im Fort Fun. Das Familienunternehmen ist mit über 2000 Pflegekräften die größte Zeitarbeitsfirma im Bereich Pflege. Da es ein Familienunternehmen ist, kümmert sich das Unternehmen insbesondere darum, dass man Beruf und Familie gut vereinen kann.

Regelmäßig veranstaltet die Firma einen „Familientag“ für die Mitarbeiter und deren Partner und Kinder. In den vergangenen Jahren ging es zum Beispiel in den Kölner Zoo oder den Movie Park. Am Samstag (22.06) ist es für die Angestellten von Felten wieder so weit und diesmal geht es in das Fort Fun.

Familientag von Felten: „Tolle Firma, tolle Aktion.“

Die Aktion scheint bei den Mitarbeitern sehr beliebt zu sein und auch die Besucher von Fort Fun scheinen nicht enttäuscht zu sein, dass der Park an einem Tag nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. In den Kommentaren schreibt ein User sehr treffend: „Tolle Firma, tolle Aktion.“

Trotzdem sollte man beachten, dass der Freizeitpark an diesem Tag geschlossen ist. Besucher können das Fort Fun Abenteuerland aber wieder ganz normal ab Sonntag (23.06) besuchen. Die Mitarbeiter von Felten haben hoffentlich einen schönen Tag im Freizeitpark und genießen die tolle Aktion des Unternehmens.