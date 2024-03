Panoramapark lässt Besucher jubeln – jetzt dürfen es alle wissen

Es ist Frühling, die Temperaturen steigen langsam, aber sicher an. Jetzt beginnt auch endlich wieder die Freizeitpark-Saison! Viele Besucher scharren schon ganz ungeduldig mit den Hufen. Auch im Panoramapark in Sauerland wird es sich bald wieder füllen – und es gibt einige Neuigkeiten.

Großer Jubel bei Besucher: Im Panoramapark wird es zur Saison 2024 einige Neuheiten geben – zum Beispiel Tierbabys! Das gab der Freizeitpark auf seinem Facebook-Account bekannt. „Wir haben tierische Neuigkeiten für Euch. Unsere Erdmännchen haben Nachwuchs bekommen“, heißt es in dem Social-Media-Post. Passend dazu postet der Park ein Video, welches den niedlichen Tiernachwuchs zeigt.

+++NRW: Retter will Katze nicht ans Tierheim abgeben – dann folgt die Ernüchterung+++

Panoramapark will Besucher mit Angeboten locken

Doch das ist längst nicht alles, was die Parkbesucher in der neuen Saison, die ab Samstag (23. März) startet, erwartet. Zudem wird es einige Angebote geben, wie der Panoramapark in einem weiteren Facebook-Beitrag bekanntgab.

„Ihr seid dabei euren Besuch bei uns zu planen? Dann schaut vorher in unserem Onlineshop auf www.panopark.de vorbei und spart Geld. Beim Kauf von datierten Tagestickets spart ihr über sieben Prozent gegenüber den flexiblen Tagestickets. Außerdem verkürzt ihr eure Wartezeit am Eingang. Die Verfügbarkeit von datierten Tagestickets ist begrenzt und nur im Onlineshop möglich“, schreibt der Panoramapark.

+++Fort Fun: Jetzt dürfen es alle wissen – bei Besucher kullern die Tränen+++

Diese neue Attraktion wartet auf die Panoramapark-Besucher

Außerdem gibt es eine neue Attraktion im Panoramapark, wie DER WESTEN auf Nachfrage beim Park erfuhr. „In der Saison 2024 erwartet die Besucher eine neue Attraktion – unsere Raupenbahn“, heißt es.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch nicht nur der Panoramapark hatte freudige Nachrichten zu verkünden. Auch das Wunderland Kalkar machte es kürzlich offiziell! Was Besucher jetzt wissen sollten, liest du in diesem Artikel.