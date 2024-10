Premiere am Flughafen Köln/Bonn! Der Airport gehört zu den größten und beliebtesten seiner Art in NRW, lockt Tausende Passagiere an. Insbesondere während der Ferienzeiten kann sich der Flughafen am Rhein kaum noch retten. Jetzt können sich Urlauber so richtig freuen, denn der Flughafen Köln/Bonn wird zum Winterflugplan neue exotische Ziele anbieten.

Und die haben es in sich! Denn während es in Deutschland kälter wird, der Herbst und schon bald auch der Winter ansteht, können Urlauber in Richtung Sonne fliehen. Und das von der Domstadt aus! Denn ab Ende Oktober 2024 gilt am Flughafen Köln/Bonn der Winterflugplan – mit ganz neuen Zielen am großen NRW-Airport.

Flughafen Köln/Bonn: Das gab’s noch nie! Urlauber können es kaum fassen

Vor allem Eurowings hat für Passagiere einige Asse im Ärmel. Denn die Airline fliegt von Köln/Bonn zum allerersten Mal nach Dubai! Die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate hat sich in den letzten Jahren vor allem im deutschen Winter zu einem beliebten Reiseziel entwickelt. Ab dem 28. Oktober wird die Wüsten-Metropole dreimal pro Woche angeflogen – montags, mittwochs und samstags.

Eurowings bietet aber auch die allererste Direktverbindung nach Saudi-Arabien überhaupt an. Von Köln geht es in die Hafenstadt Jeddah. Die Flüge beginnen ab dem 5. November immer dienstags, donnerstags und sonntags. Übrigens gibt es auch vom Nachbarflughafen in Düsseldorf gute Nachrichten: Dort bietet ab Ende Oktober neben Eurowings auch Egypt Air eine Direktverbindung in die ägyptische Hauptstadt Kairo an.

Ohnehin gibt Eurowings in diesem Winter Gas. Auch von Berlin, Hamburg, Hannover, Nürnberg und Stuttgart aus geht es in die Sonne (u.a. Spanien, Portugal, Griechenland, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate).