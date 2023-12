Flughafen Köln/Bonn rechnet mit großem Ansturm – Urlauber sollten sich wappnen

Viele Menschen packt auch in der Weihnachtszeit die absolute Reiselust. Die einen wollen actionreichen Urlaub im Schnee und die anderen wollen nach der stressigen Vorweihnachtszeit einfach nur in die Sonne fliegen, um zu entspannen.

Das heißt aber auch, dass sich die Flughäfen in NRW auf eine große Anzahl an Reisenden einstellen müssen. Deswegen rechnet der Flughafen Köln/Bonn auch mit einem großen Ansturm. Urlauber sollten sich daher rechtzeitig wappnen.

Flughafen Köln/Bonn erwartet mehr Passagiere als letztes Jahr

Am Flughafen Köln/Bonn laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Denn jetzt startet für die Mitarbeiter die letzte große Reisewelle. In Zahlen erwartet der Köln/Bonner Flughafen bis zum 7. Januar 330.000 Passagiere. Mit dieser hohen Zahl an reiselustigen Menschen wird die Passagieranzahl der letzten Weihnachtsferien übertroffen. Daher muss sich der Flughafen bestens auf den Passagier-Ansturm vorbereiten.

Aber auch die Passagiere selbst können dazu beitragen, dass es so reibungslos wie möglich am Flughafen abläuft. Damit der Start in den Urlaub so entspannt wie möglich läuft und die Wartezeiten möglichst kurz gehalten werden, empfiehlt die Bundespolizei, folgende Tipps zu beherzigen.

Flughafen Köln/Bonn: Tipps der Bundespolizei

Um die Wartezeiten am Flughafen möglichst kurzzuhalten, rät die Polizei, dass sich Reisende online über Reise- und Sicherheitshinweise informieren sollen. Des Weiteren sollten die Reisenden ihre Pässe und Co. auf Gültigkeit überprüfen. Wichtig ist auch, dass alle Reisenden mindestens zwei Stunden vor Abflug an der Sicherheitskontrolle erscheinen.

Die beliebtesten Ziele in diesem Jahr sind übrigens mal wieder die Länder mit Sonnengarantie. Bei den Buchungen belegt Spanien den Spitzenplatz. Gefolgt von der Türkei und Italien. Aber auch Flüge in die Wintersportgebiete in der Schweiz und Österreich sind im Winter natürlich sehr gefragt.