Flughafen Köln/Bonn: Damit hätte niemand gerechnet – es betrifft jede Menge Passagiere

Paukenschlag am Flughafen Köln/Bonn! Der beliebte NRW-Airport bietet jetzt zum Sommerflugplan 2024 ein spektakuläres Comeback an. Denn jetzt ist klar: Die Traditions-Fluggesellschaft Condor (besteht seit 1956) kehrt in die Domstadt zurück. Erst im Frühjahr hatte Condor eine Rückkehr zum Flughafen Köln/Bonn angekündigt, später folgte der Rückzieher wegen Kapazitätsengpässen.

Wie der Airport bekanntgab, wird Condor ab dem 9. Mai fünfmal pro Woche nach Mallorca fliegen. Die Flüge der deutschen Airline finden montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags statt. Etlichen Passagieren steht damit eine weitere Verbindung auf die beliebte Urlaubsinsel und Palma de Mallorca zur Verfügung.

Flughafen Köln/Bonn: Condor bietet neue Mallorca-Verbindung

Die Rückkehr von Condor nach Köln ist überraschend: Noch für den Winterflugplan 2023/2024 kündigte man an, sich auf seine Hauptflughäfen zu konzentrieren. Der Airport Köln/Bonn gehört nicht dazu. Zuletzt war Condor im Sommerflugplan 2022 dort vertreten, damals ging es viermal pro Woche nach Mallorca.

Flüge sind bereits auf der Homepage von Condor buchbar, zum Einsatz kommt ein Airbus A320. Die Flugzeit von Köln/Bonn nach Mallorca beträgt etwa zweieinhalb Stunden. Condor kam 2019 im Zuge der Pleite des Mutterkonzerns „Thomas Cook“ in Existenznot, galt aber als alleine überlebensfähig. Während der Corona-Zeit flossen staatliche Hilfen an die Fluggesellschaft, die eigene Insolvenz konnte so abgewendet werden.

Mehr News:

Angebote auch in Dortmund und Münster/Osnabrück

Der Chef des Flughafens Köln/Bonn freut sich über Condors Comeback, sagt: „Die Nachfrage nach Reisen in die Sonne und insbesondere nach Mallorca war in diesem Jahr sehr groß, und es zeigt sich bereits deutlich, dass dies auch 2024 der Fall sein wird. Es ist deshalb sehr erfreulich, dass Condor wieder an unserem Flughafen startet und wir unseren Gästen so weitere Reisemöglichkeiten zu diesem Top-Urlaubsziel bieten können.“ Condor bietet bereits auch von Dortmund aus eine Mallorca-Verbindung an (wir berichteten). Auch Münster/Osnabrück soll folgen.