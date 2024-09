Flughafen Köln/Bonn: Große Neuerung im Parkhaus – sie ist erst der Anfang

Wer sein Gepäck für eine Flugreise nicht in Bus und Bahn mit sich herumschleppen will, der fährt ganz gerne auch entspannt im privaten Auto zum Flughafen. Schließlich bieten die großen Flughäfen Deutschlands Parkplätze oder Parkhäuser an, wo man sein Auto abstellen kann, während man auf dem Luftweg in ferne Länder reist.

Der Flughafen Köln/Bonn hat kürzlich eine Neuerung vermeldet, die eines der drei Parkhäuser am Airport betreffen. Und diese Maßnahme soll nur der Anfang einer großflächigen Strategie werden.

Flughafen Köln/Bonn: Neuerung im Parkhaus

Das Parken am Flughafen ist nicht günstig. Entsprechend genau verfolgen viele Reisende Nachrichten rund um die Parksituation am Airport ihres Vertrauens, um die Kosten besser planen zu können. Glücklicherweise geht es bei den Neuerungen am Flughafen Köln/Bonn keinesfalls um die Parkgebühren.

Stattdessen will der Flughafen Autofahren entgegenkommen, die sich ein E-Auto angeschafft haben. Niemand will sich das Horrorszenario vorstellen, dass man im Parkhaus oder auf den Straßen des Flughafengeländes stehen bleibt, weil der Akku des E-Autos leer ist, bevor man die nächste Ladesäule erreicht. Deshalb gibt es solche Ladestationen nun direkt im Parkhaus P1 am Flughafen Köln/Bonn.

Neue E-Ladestationen im Airport-Parkhaus

30 Doppelladestationen mit 60 Ladepunkten hat der Airbot gemeinsam mit der Stadtwerke-Tochter SWB Energie und Wasser im Parkhaus P1 errichtet. Sie bieten eine Ladeleistung von bis zu 22 Kilowatt pro Ladepunkt. Pro geladener Kilowattstunde werden 53 Cent fällig.

„Am Köln Bonn Airport ist der Ausbau der Elektromobilität einer der wichtigsten Bausteine unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, freut sich Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Bereits heute verfügt der Köln Bonn Airport über E-Ladepunkte. Schnellladestationen und normale Wallboxen. Kontinuierlich weiten wir dieses Angebot aus und passen es an den Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer von E-Autos an“.

Und so sollen auch die Ladestationen im Parkhaus P1 nur den Anfang markieren. Ähnliche Umbaumaßnahmen sind auch in den Parkhäusern P2 und P3 geplant.