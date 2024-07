Flughafen Köln/Bonn: Kinder-Schreie im Terminal – plötzlich bricht Hektik aus

Dramatische Szenen am Dienstag (2. Juli) am Flughafen Köln/Bonn. Gegen 16.30 Uhr musste die Polizei am Airport eingreifen, nachdem Kinder immer wieder laut durch den Terminal geschrien hatten.

Die Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren waren zwar nicht allein. Doch eine Mitarbeiterin an der Luftsicherheitskontrollstelle schaltete schnell und rief die Polizei am Flughafen Köln/Bonn. Ihr Verdacht sollte sich bestätigen.

++ Flughafen Köln/Bonn: Drama in der Luft! Pilot muss plötzlich umkehren ++

Flughafen Köln/Bonn: Kinder in Not

Die Polizei zog die Reisegruppe aus dem Verkehr. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Begleiter um den Vater der Kinder handelt. Der 32-Jährige Mann aus den Niederlanden hatte vor, gemeinsam mit ihnen über Istanbul nach Teheran zu reisen. Doch davon wusste die Mutter (32) der Kinder überhaupt nicht, wie die Polizei herausfand.

Mehr aus der Region: Mouhamed D. (†16) von Polizei in Dortmund getötet – Todesschütze bricht im Interview sein Schweigen

Offenbar hatte der Vater die 32-Jährige eine Vollmacht für einen Arztbesuch unterschreiben lassen. „Dabei hatte es sich um eine fingierte Einverständniserklärung für die Ausreise der Kinder gehandelt“, erklärten die Ermittler. Im Gespräch mit der Polizei erklärte die Mutter, dass sie bereits im Mai 2024 Anzeige gegen ihren Mann erstattet hatte. Schon damals stand der Verdacht der Kindesentziehung im Raum.

Fall vom Flughafen Köln/Bonn hat Konsequenzen

Für den Vater hat der Fall jetzt Konsequenzen: Er muss sich wegen Entziehung Minderjähriger und Fälschung beweiserheblicher Daten verantworten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf Fallstricke beim Reisen mit Kindern hin, wenn nicht alle Sorgeberechtigten dabei sind.

Um Unstimmigkeiten am Flughafen zu vermeiden, sollten folgende Unterlagen beim Reisen mit Minderjährigen immer bereitstehen:

formlose Einverständniserklärung des/ der Personensorgeberechtigten mit Angaben zum Minderjährigen

Personalien der Begleitperson und Reiseziel bzw. Reiseverlauf

Personalien und Erreichbarkeit des/ der Personensorgeberechtigten

Kopie der Ausweisdatenseite des/ der Personensorgeberechtigten

Mehr Themen:

Die drei Kinder wurden im Übrigen vom Flughafen Köln/Bonn zurück Richtung Niederlande gebracht. Die niederländische Polizei übernahm an der Grenze und brachte das Trio zurück zu seiner Mutter.