Flughafen Köln/Bonn macht es selbst öffentlich – darauf haben Passagiere lange gewartet

Passagiere des Flughafen Köln/Bonn, aufgepasst! Der Airport hat es selbst öffentlich gemacht. Von nun an gibt es eine neue Strecke, die angeflogen wird.

Passagiere, die Kairo regelmäßig einen Besuch abstatten, dürfen sich jetzt freuen: Die Fluggesellschaft Air Cairo hat am Flughafen Köln/Bonn ihre neue Strecke nach Kairo offiziell aufgenommen. Am Sonntag (27. Oktober) hob der Erstflug in die Hauptstadt Ägyptens pünktlich um 11.40 Uhr ab. Die Airline verbindet Köln/Bonn ab sofort zwei Mal pro Woche mit Kairo. Die Verbindung wird immer donnerstags und sonntags angeboten, wie es in einer Mitteilung des Airports heißt.

Flughafen Köln/Bonn: Vier Stunden Flug nach Kairo

„Kairo ist mit seiner reichhaltigen Geschichte und nicht zuletzt wegen der weltberühmten Pyramiden von Gizeh und der Sphinx immer eine Reise wert“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Weil es außerdem zahlreiche Reisende auch im Herbst und Winter nach Ägypten zieht, ist die neue Air-Cairo-Strecke eine schöne Ergänzung für unseren Flugplan.“

Die Flüge von Air Cairo nach Kairo starten donnerstags um 14.40 Uhr in Köln/Bonn, sonntags um 11.40 Uhr. Nach einer Flugzeit von etwa vier Stunden erfolgt die Landung in der ägyptischen Hauptstadt.

Zurück zum Flughafen Köln/Bonn geht es ebenfalls zweimal in der Woche

Zurück ins Rheinland geht es ebenfalls an jedem Donnerstag und Sonntag. Zum Einsatz kommt jeweils ein Airbus A320. Die Fluggesellschaft steuert von Köln/Bonn mit Hurghada und Marsa Alam zudem zwei weitere Ziele in Ägypten ganzjährig an.

Sehenswert ist Kairo einerseits aufgrund der vielfältigen Vergangenheit: Die heutige Metropole ist bereits seit der Antike besiedelt und hat eine beeindruckende Altstadt zu bieten, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.