Flughafen Köln/Bonn: Reisende machen Luftsprünge! Airport mit neuem Reiseziel

Gute Nachrichten für Touristen, denn ab der bevorstehenden Sommersaison wird vom Flughafen Köln/Bonn ein neues Reiseziel angeboten. Insbesondere Touristen, die einen Städtetrip machen wollen, können sich freuen.

Eurowings veröffentlicht seinen Sommerflugplan für das Jahr 2025 und kündigt an, dass zukünftig ein neues Reiseziel vom Flughafen Köln/Bonn erreicht werden kann. Ab dem 1. Mai 2025 fliegt die Fluggesellschaft nämlich zusätzlich die Hafenstadt Porto in Portugal an.

Flughafen Köln/Bonn: Drei Flüge pro Woche nach Porto

Der Flughafen Köln/Bonn kündigt an, dass gleich drei Flüge pro Woche nach Porto angeboten werden. Diese finden dann jeweils jeden Montag, Donnerstag und Samstag statt. Die jeweiligen Rückflüge nach Deutschland finden an denselben Tagen statt, also perfekt für einen kurzen Städtetrip nach Portugal.

Es dauert nur drei Stunden vom Flughafen Köln/Bonn, bis die Touristen die traumhafte Hafenstadt Porto erreichen. Porto ist die zweitgrößte Stadt in Portugal und gilt als der wichtigste Wirtschafts- und Industriestandort von Portugal. Die malerische Stadt hat für Touristen auch einiges zu bieten.

Insbesondere ist Weinliebhabern ein Urlaub in Porto zu empfehlen, denn die Stadt ist besonders bekannt für den Portwein, der von der Hafenstadt aus exportiert wird. Bei einem Besuch in Porto sollte man auf keinen Fall eine Führung durch die geschichtsträchtigen Portweinkeller verpassen. Auch begeistert das neue Reiseziel wegen seiner historischen Altstadt und barocken Kirchen.

Eurowings: Neues Reiseziel ab sofort buchbar

Thilo Schmid, der Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH, kann das neue Reiseziel empfehlen und erklärt: „Das neueste Ziel Porto ist insbesondere mit seiner malerischen Altstadt immer eine Reise wert.“ Das neue Reiseziel kann seit Mittwoch (22. Januar) auf der Website von Eurowings gebucht werden.

Schmid führt weiter fort: „Mit der Aufnahme der neuen Routen wird das Streckenangebot von Eurowings im kommenden Frühjahr und Sommer an unserem Flughafen noch abwechslungsreicher, was uns sehr freut“. Diesen Sommer können Touristen vom Flughafen Köln/Bonn dadurch die malerische portugiesische Hafenstadt entdecken.