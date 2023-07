Neue Verbindung am Flughafen Köln/Bonn!

Wie der Airport Ende Juni ankündigt, baut eine Fluggesellschaft ihre Routenpläne für den Sommer aus. Jetzt kannst du vom Flughafen Köln/Bonn auch einmal in der Woche ein neues exotisches Ziel ansteuern.

Flughafen Köln/Bonn: Neue Verbindung

Die Airline „Air Arabica Maroc“ bietet seit einigen Tagen eine neue Verbindung vom Flughafen Köln/Bonn aus an. Von NRW geht es nun auch in die marokkanische Hafenstadt Tanger, direkt an der Straße von Gibraltar – zwischen Atlantik und Mittelmeer. Von der Küste bis zum spanischen Festland sind es nur rund 30 Kilometer. Man kann also mit bloßem Auge den gegenüberliegenden Kontinent sehen. Tanger lockt zudem mit seiner historischen Altstadt Touristen aus aller Welt an.

Hafen in Tanger, Marokko Foto: IMAGO/Cavan Images

Einige interessante Infos zur Hafenstadt Tanger:

Land: Marokko (Afrika)

Einwohnerzahl: rund 950.000

Fläche: 250 Quadratkilometer

Vier Stadtteile: Tanger-Medina, Bni Makada, Charf-Souani und Charf-Mghogha

Zeitzone: Europe/Lisbon West European Time (WET) = eine Stunde früher als in Deutschland

Mit einem Airbus 320 fliegt „Air Arabica Maroc“ im Sommer 2023 von Köln/Bonn nach Tanger. Allerdings nur einmal die Woche.

Einmal pro Woche nach Tanger

Immer samstags können Urlauber vom Flughafen Köln/Bonn die knapp 2.000 Kilometer Luftlinie nach Tanger zurücklegen.

Unter der Ankündigung auf Facebook melden sich bereits die ersten freudigen Nutzer. „Endlich TNG“, freut sich ein User. Ein weiterer haut direkt seinen Kumpel an: „Ab die Post nach Tanger“ – und erhält postwendend die Antwort: „Komm, pack die Koffer, los geht’s. Ich bin sofort dabei.“

Der Premierenflug auf dieser Route von Köln nach Marokko fand bereits am 24. Juni 2023 statt.