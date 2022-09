Flughafen Düsseldorf: Herbstferien vor der Tür – Warteschlangen-Chaos geht von vorne los

Die Herbstferien in NRW stehen an – und mit ihnen die nächste Vollkatastrophe am Flughafen Düsseldorf?

Wer verreisen wollte, brauchte vor allem in den Sommerferien starke Nerven. Auch an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn fügten sich Besucherandrang und Personalmangel zu einem chaotischen großen Ganzen zusammen.

Versinkt der Flughafen Düsseldorf wieder im Chaos?

Die nächsten Ferien stehen in NRW vor der Tür. Auch im Herbst planen viele Menschen eine Reise – und fragen sich, wie schlimm die Situation an den Flughäfen der Region diesmal sein wird.

Am Flughafen Düsseldorf könnte die Lage während der Herbstferien in NRW esklaieren. (Symbolbild) Foto: Foto: IMAGO / NurPhoto

Leider sieht es nicht gut aus, denn sowohl am Flughafen Düsseldorf als auch am Flughafen Köln/Bonn war es am Freitag (23. September) und Samstag (24. September) teilweise zu Wartezeiten von zwei Stunden gekommen. Wieder scheint es Probleme an den Sicherheitskontrollen zu geben.

Am Flughafen Düsseldorf kommt es wieder zu langen Wartezeiten

Auch im Netz berichten Reisende davon, dass es schon vor dem 4. Oktober zu langen Warteschlagen und großem Durcheinander kommt. Der Airport Düsseldorf sprach am Samstag in einem Tweet von Wartezeiten von 110 Minuten. Urlauber bestätigten das unter dem Beitrag: „In 110min ist das niemals zu schaffen! Wir haben vorhin von 8:30 bis 10:05 benötigt. Das waren 95 Minuten, ankündigt waren 70 Minuten“, schrieb ein Mann.

Am Sonntag scheint sich die Situation entspannt zu haben. „Hinweis für Reisende: Vor der Sicherheitskontrolle beträgt die Wartezeit aktuell (Stand: 12:40 Uhr) ca. 3 Minuten. Die Wartezeit ist abhängig von der Anzahl der geöffneten Kontrollspuren und kann sich ändern“, schrieb der Flughafen auf Twitter. Doch auch Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim sieht für die Herbstferien schwarz. „Die Situation ist nicht mehr ganz so krass wie im Sommer, aber immer noch schlimm“, teilte er gegenüber der „Deutschen Presseagentur“ mit. „Wir können keine Entwarnung geben.“

Herbstferien in NRW: Flughafen Düsseldorf erwartet wieder Besucherandrang

Wie „Ruhr24“ berichtet, hat sich am Flughafen Düsseldorf seit dem Ende der Sommerferien nicht viel getan. „Wir rechnen bis in den Herbst hinein besonders in den Verkehrsspitzen weiterhin mit Verzögerungen beim Check-in, bei den Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckabwicklung“, so ein Sprecher. Sowohl bei den Airlines als auch an den Sicherheitskontrollen, für die die Bundespolizei zuständig ist, hat man noch immer mit Personalengpässen zu kämpfen. Personal sei „schwer zu finden“, heißt es.

Weitere Nachrichten vom Flughafen Düsseldorf und aus der Region:

Im Sommer hatte der Flughafen Düsseldorf 2,8 Millionen Menschen abgefertigt. Während der Herbstferien in NRW werden immerhin 861.000 Passagiere erwartet – ein Andrang, der angesichts der aktuellen Lage auch nur schwer zu stemmen sein dürfte.