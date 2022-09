NRW: Streit zwischen Brüdern eskaliert – beide sterben

Heftig, was sich am Freitagmorgen in Düsseldorf-Gerresheim (NRW) zugetragen hat.

Zwei Brüder gerieten in Streit. Als die Polizei eintraf, um zu schlichten, erwartete sie eine schlimme Szene. Einer der Männer aus NRW war beim Eintreffen der Beamten schon tot, der andere erlag später seinen Verletzungen.

NRW: Streit zweier Brüder in Düsseldorf eskaliert – jetzt sind beide tot

Wie die Polizei Düsseldorf mitteilt, endete ein Streit zwischen zwei Brüdern am Freitag auf tragische Weise.

Als die Polizei gegen 8:50 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Keldenichstraße gerufen wurde, ahnte sie noch nicht, was sie erwartete. Hier sollte es laut dem Notruf zu einem Streit zwischen zwei Brüdern gekommen sein, der in eine schwere körperliche Auseinandersetzung übergegangen war.

Vor Ort fanden die Beamten in einer Wohnung einen 56-Jährigen mit Stichverletzungen. Eine Reanimation des Mannes blieb erfolglos. Sein jüngerer Bruder wurde im Außenbereich des Hauses aufgefunden – ebenfalls mit schweren Stichverletzungen. Auch der 53-Jährige starb trotz Versorgung durch Notfallmediziner. Die Ermittler gehen in diesem Fall von einem Suizid aus.

Schreckliche Tat in NRW – Zeugen stehen unter Schock

Mehrere Zeugen mussten nach dem schrecklichen Vorfall durch Seelsorger betreut werden.

Eine Mordkommission der Kriminalpolizei wurde umgehend eingerichtet. Die Ermittlungen zur genauen Aufklärung des Geschehens, insbesondere dem Ablauf der Auseinandersetzung zwischen den beiden Brüdern, dauern an.

Weitere Informationen zum Stand der Ermittlungen rund um den Fall aus NRW können nach Angaben der Polizei nicht vor Montag mitgeteilt werden.

>>Anmerkung der Redaktion

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.