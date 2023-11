Flughafen Düsseldorf: Passagiere wollen Flüge buchen – und erleben böse Überraschung

Während es in Deutschland nass, kalt und ungemütlich wird, wandern die Gedanken vieler Menschen bereits zum Sommerurlaub im nächsten Jahr. Da kann man im Netz auch schon mal nach Flügen zum nächsten Traumziel schauen. Schließlich kommen die Urlauber in NRW von ihren großen Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn aus fast an jeden beliebigen Ort auf unserem Planeten.

Ein beliebtes Tourismus-Ziel ist dabei Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Seit Oktober fliegen Maschinen von „Etihad Airways“ vom Flughafen Düsseldorf nach Abu Dhabi. Doch wer sich diese Route für seinen nächsten Sommerurlaub ausgewählt hat, erlebt nun eine böse Überraschung.

Flughafen Düsseldorf: Airline ändert Programm

Denn Etihad Airways hat nicht nur eine Verbindung vom Flughafen Düsseldorf nach Abu Dhabi – sondern auch eine von Kopenhagen nach Abu Dhabi. Und für den Sommer 2024 kündigte die Airline an: „Außerdem wird die neu eingeführte Route nach Kopenhagen zu einem ganzjährigen Ziel.“

Nach dem Winterflugplan ist also keinesfalls Schluss – von Dänemark nach Abu Dhabi können Urlauber weiterhin fliegen. Aber was ist mit der Verbindung von Düsseldorf aus?

Keine Sommerflüge von Düsseldorf nach Abu Dhabi

Wie der „Aerotelegraph“ berichtet, können im Etihad-Buchungssystem nur Flüge von Düsseldorf nach Abu Dhabi gebucht werden, die bis Ende März 2024 stattfinden. Dann gibt es ein großen Loch – und erst im Winterflugplan 2024/25 ist sie wieder buchbar.

Heißt im Klartext: Während Etihad Airlines künftig ganzjährig zwischen Kopenhagen und Abu Dhabi hin und her fliegt, bleibt die Verbindung von der NRW-Landeshauptstadt aus offenbar weiterhin nur ein saisonales Highlight.

Direktflüge im Sommer 2024 vom Flughafen Düsseldorf nach Abu Dhabi wird es also offenbar nicht geben.