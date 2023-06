Am Donnerstag (22. Juni) beginnen die Sommerferien und das heißt für viele Menschen in NRW, dass die schönste Zeit des Jahres startet. Insgesamt stehen den Schülern aus NRW sechseinhalb Wochen (22. Juni – 4. August) schulfreie Entspannung zur Verfügung.

Der lange Zeitraum der NRW-Sommerferien gibt den Eltern seit jeher viele Möglichkeiten, mit ihren Sprösslingen in den wohlverdienten Urlaub zu fahren oder auch zu fliegen. Viele Menschen in NRW entscheiden sich gerade im Sommer für einen Flug beispielsweise vom Flughafen Düsseldorf, um die Seele mal wieder richtig schön am Strand baumeln zu lassen und sich einfach zu entspannen.

Flughafen Düsseldorf erwartet Ansturm

Gerade zu Beginn der Ferien ist der Ansturm besonders hoch an den NRW-Flughäfen. Deshalb hat der Flughafen Düsseldorf auf Facebook ein paar wichtige Tipps und Tricks vorgestellt, damit die Reise von Anfang an so entspannt wie möglich abläuft.

Ganz wichtig ist in jedem Fall, dass ihr immer eure Reiseunterlagen parat habt. Dabei solltet ihr im Voraus schon darauf geachtet haben, dass die Reiseunterlagen vollständig und aktuell sind. So gibt es an den entsprechenden Kontrollpunkten so wenig Wartezeit wie möglich.

Parkplatz schon im Voraus buchen

Laut dem Flughafen Düsseldorf ist es ebenso von Vorteil, wenn man seine Anreise zum NRW-Airport frühzeitig plant und vorab einen Parkplatz auf dem Gelände des Düsseldorfer Flughafens bucht.

Wer die Gepäckregeln von vornherein genau kennt, spart sich und anderen viel Wartezeit. Für das Hand- und Reisegepäck sind beispielsweise Flüssigkeiten, Gels, Pasten und Lotionen auf 100 Milliliter pro Behältnis beschränkt. Klingen über 6 Zentimeter dürfen nicht mit an Board genommen werden (wie z.B. Nagelscheren, Taschenmesser oder Nagelfeilen). Akkus, Laptops, E-Zigaretten oder Feuerwerkskörper sind ebenfalls nicht erlaubt.

Zeitfenster für Sicherheitskontrolle reservieren

Am besten immer schon vorab ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrollen reservieren. Das ist bereits ab ab 72 Stunden vor dem Abflug über DUSgateway möglich. Schaut ebenfalls online oder auf die Anzeigen im Terminal, an welchem Flugsteig die Sicherheitskontrollen am kürzesten sind.

Stressfreier ist es ebenfalls, wenn ihr vorab schon den Service eurer entsprechenden Airline ausnutzt und online eincheckt. Das ist teilweise schon am Vorabend des Fluges mit einem Late-Night-Check-in möglich.