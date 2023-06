Bald geht es los: Die Sommerferien stehen in NRW vor der Tür. Und gleich zum Ferienstart werden sich auch die ersten Urlaubswütigen auf die Reise begeben. Der Flughafen Düsseldorf bereitet sich vor.

Allerdings steht dem Flughafen Düsseldorf nicht nur der Ferienstart bevor, sondern auch noch ein bundesweites Großereignis, das es zu bewältigen gilt. Deshalb grätscht jetzt auch die Regierung dazwischen und drängt den Airport zu einer Maßnahme, die auch deinen Urlaubsflug beeinflussen könnte.

Flughafen Düsseldorf: Nachtflugverbot wird aufgeweicht

Das Verkehrsministerium NRW hat die Bezirksregierung Düsseldorf regelrecht dazu aufgefordert, das Nachtflugverbot am städtischen Flughafen aufzuweichen. Dabei geht es um einen begrenzten Zeitraum zwischen dem 12. und 23. Juni. Das hat gleich zwei Gründe.

Der erste ist vor allem für Familien mit Kindern recht offensichtlich. Denn am 22. Juni starten in NRW die Sommerferien. An einzelnen Tagen erwartet der Flughafen hier über 70.000 Fluggäste. Und von Freitag (23. Juni) bis Sonntag (25. Juni) geht der Airport sogar von über 200.000 Passagieren aus. Um da Verspätungen vorbeugen zu können, müsse das Nachtflugverbot teilweise aufgehoben werden.

Flughafen Düsseldorf: Flugzeuge dürfen auch in DIESEN Zeiten fliegen

Es gibt jedoch noch einen zweiten Grund. Wie bereits berichtet, plant die Nato eines der größten Luftmanöver ihrer Geschichte – und das genau während des oben genannten Zeitraums. Für „Air Defender 23“ werden dann immer wieder Lufträume für den zivilen Flugverkehr gesperrt werden müssen. Das könnte zu massiven Verzögerungen im Flugplan führen.

Darum hat die Bundesregierung alle Flughäfen angehalten, eventuell bestehende Nachtflugverbote nahezu aufzugeben. Am Flughafen Köln-Bonn gibt es das nicht, jedoch am Düsseldorfer Airport. Vom 12. bis 23. Juni sollen daher auch noch bis 23.30 Uhr Landungen erlaubt sein, im Falle von Eurowings und anderen Maschinen mit Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf sogar bis Mitternacht. Diese dürfen dann auch zwischen 5 Uhr und 6 Uhr landen, starten allerdings auch erst wieder ab 6 Uhr.

Nächtlicher Lärm bald Normalität?

„Entscheidend ist, dass wir unseren Flugplan schon am frühen Samstagmorgen gut starten können“, so ein Airline-Manager gegenüber der „Rheinischen Post. „Darum müssen Freitagnacht alle eingeplanten Jets landen können, sonst drohen über den ganzen Tag Verspätungen.“ Fluggäste dürften sich darüber sehr freuen, müssen sie nun mit weniger Stress am Gate rechnen.

Anwohner allerdings dürften sich über den Fluglärm in den späten Abend- und frühen Morgenstunden ärgern. Doch gibt es hier gleich Entwarnung. Nicht nur ist die Aufweichung des Nachtflugverbots zeitlich begrenzt, auch soll nicht jede Maschine zu jeder Zeit starten und landen können. Es gehe um „keine generelle Ausnahmeregelung, sondern die Prüfung der Einzelfälle“, verspricht das Verkehrsministerium. Man wolle aber auf keinen Fall ein erneutes Chaos wie im Sommer 2022.