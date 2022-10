Flughafen Düsseldorf: Probleme beim Landeanflug – sofort wird die Polizei alarmiert!

Alarm am Flughafen Düsseldorf!

Herbstferien in NRW – und es ist wieder rappelvoll am Flughafen Düsseldorf. Lange Warteschlangen an den Terminals, dann am Donnerstag (6. Oktober) auch noch der Streik von Eurowings.

Doch am Freitag (7. Oktober) kam es gegen 22 Uhr zu einem Vorfall, der ebenfalls ärgerlich ist – und im Ernstfall zu einer echten Gefahr für Reisende und Flugzeug-Crew werden kann.

Flughafen Düsseldorf: Zwischenfall beim Landeanflug

Im Bereich des Abbendiekshof in Gelsenkirchen-Ückendorf blendeten Unbekannte zwei Piloten mit einem Laserpointer.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 4 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M., Berlin und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

es ist der wichtigste Flughafen in NRW

Der Flughafen Düsseldorf hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Am 11. April 1996 war es am Terminal A zu einer schlimmen Brandkatastrophe gekommen, bei der 17 Menschen starben und 88 weitere verletzt wurden

Der Vorfall wurde der Polizei Gelsenkirchen über die Deutsche Flugsicherung gemeldet. Die Passagiermaschinen befanden sich im Landeanflug auf den Flughafen Düsseldorf.

In der Nähe des Flughafens Düsseldorf wurden zwei Piloten per Laserpointer geblendet (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Panthermedia

Flughafen Düsseldorf: Polizei Gelsenkirchen ist auf der Suche nach Zeugen

Eine erste Fahndung verlief negativ. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Du hast etwas gesehen? Dann melde dich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Nummer 0209 365 0 oder bei der Kriminalwache unter der Nummer 0209 365 8240.