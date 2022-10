Flughafen Düsseldorf: Hiobsbotschaft für Passagiere! Zahlreiche Eurowings-Flüge gestrichen

Die Lage am Flughafen Düsseldorf ist in den vergangenen Wochen und Monaten aus Sicht von Angestellten und Passagieren mehr als bescheiden gewesen. Neben Personalmangel sorgten auch immer wieder Streiks für extrem lange Warteschlangen am Airport der NRW-Hauptstadt.

Nun sorgt der nächste Streik für Verunsicherung bei Reisenden am Flughafen Düsseldorf. Betroffen sind Kunden von Eurowings. Die Pilotengewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ hat deren Piloten in der kommenden Woche zum Streik aufgerufen.

Flughafen Düsseldorf: Mehr als die Hälfte der Flüge gestrichen

Die Gewerkschaft bemängelt ein unzureichendes Angebot der Arbeitgeberseite zum Manteltarifvertrag. „Vereinigung Cockpit“ geht es vor allem um die Reduzierung der Arbeitsbelastung der Piloten. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sollen die Piloten von Montag bis Mittwoch streiken.

„Wer vom 17. bis 19. Oktober einen Flug mit Eurowings gebucht hat oder ankommende Reisende abholen möchte, sollte sich vor der Anreise zum Airport bei der Fluggesellschaft über den aktuellen Stand erkundigen“, rät deshalb der Flughafen Düsseldorf. Demnach seien am Montag eigentlich 191 der insgesamt 443 Flugbewegungen von Eurowings eingeplant. Am Dienstag seien es 160, am Mittwoch 159.

Wegen des Eurowings-Streiks dürften erneut viele Schalter am Flughafen Düsseldorf unbesetzt bleiben. (Archivbild) Foto: IMAGO / Olaf Döring

Seit Sonntag (16. Oktober) steht fest, dass zumindest am Montag rund 100 Verbindungen ausfallen, wie entsprechende Annullierungen auf der Homepage des Flughafens zeigen. Geplant waren laut Flughafen ursprünglich 171 Starts und Landungen. Am Flughafen Köln/Bonn strich Eurowings nach Angaben des Airports 43 der ursprünglich geplanten 76 Flüge.

Streik am Flughafen Düsseldorf: Eurowings tobt

Wird dein Flug aufgrund des Streiks gestrichen, kannst du ihn nach Angaben der Airline kostenlos umbuchen oder stornieren. Eurowings kritisiert den Streik-Aufruf der Gewerkschaft scharf. Die Maßnahme gefährde Arbeitsplätze bei der Lufthansa-Tochter, fürchten die Verantwortlichen.

„Wir tun alles in unserer Macht stehende, um die Auswirkungen dieses Streiks so gering wie möglich zu halten, inklusive der Umbuchung auf Partner-Airlines der Lufthansa Group“, verspricht Eurowings-Geschäftsführer Kai Duve Reisenden. Immerhin: Der Streik findet nach den Herbstferien in NRW statt. Es dürfte also weniger Passagiere treffen als noch am 6. Oktober. Da hatten die Piloten zuletzt gestreikt. Dadurch fielen deutschlandweit die Hälfte aller geplanten Flüge aus. Zehntausende Passagiere mussten an diesem Tag auf andere Flüge oder die Deutsche Bahn ausweichen.

Deinen Flugstatus kannst du hier bei Eurowings prüfen. (mit dpa)