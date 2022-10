Flughafen Düsseldorf: Familie muss um Mitreise von Sohn bangen – und startet Aufruf im Netz „Keine Chance“

Am Flughafen Düsseldorf lief noch alles reibungslos, doch dann folgte der Schock. Als eine Familie vor wenigen Tagen vor ihrem Kreuzfahrt-Schiff stand, durfte plötzlich der Sohn nicht mit.

Die Familie hatte den falschen Reisepass für den Jungen eingepackt – und mit dem durfte er nicht an Board. Doch das fehlende Dokument lag über 1000 Kilometer entfernt in Düsseldorf. Nur ein Wunder konnte dem Gespann noch helfen und somit setzte die Mutter einen verzweifelten Hilfe-Aufruf ab.

Schock! Sohn darf nicht mit an Bord – alles Bitten und Betteln hilft nicht

Am 2. Oktober sollte für eine Familie von Triest (Italien) eine schöne Kreuzfahrt mit der Fantasia starten. Doch die Familie hatte den falschen Reisepass des Sohnes eingepackt. Alle Bemühungen vor Ort dennoch an Board zu kommen, scheiterten zunächst, wie die verzweifelte Mutter in einem Facebook-Beitrag schreibt:

„Trotz Foto des Passes und dem tollen Einsatz unseres Reiseleiters, der selbst an Board ist, hab es keine Chance an Board zu kommen“. Aufgrund des bevorstehenden Feiertags habe auch die Deutsche Botschaft nicht helfen können.

Flughafen Düsseldorf: Ein Kind hat seinen falschen Reisepass dabei. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Cavan Images

Deshalb machten sie sich zunächst auf nach Venedig, um dort auf ein Wunder zu hoffen. Dann kam der Mutter eine letzte Idee.

Flughafen Düsseldorf: Mutter bittet um Hilfe – unfassbar, was dann passiert

„Falls morgen jemand aus der Nähe von Düsseldorf nach Venedig fliegt, oder aber sogar noch in Zadar oder Bari an Board der Fantasia geht, wäre es super, wenn er oder sie sich hier bei uns melden könnte und eventuell den Pass am Flughafen oder Bahnhof mitnehmen könnte!“, bat sie auf der Facebook-Seite des Flughafen Düsseldorf um Hilfe.

Einen Tag später kam dann tatsächlich die erlösende Nachricht: „Es hat tatsächlich geklappt. Unsere lieben Freunde sind heute morgen zum Flughafen Düsseldorf gefahren und haben nach fast schon erfolglosem Suchen ganz nette Leute gefunden, für die es selbstverständlich war uns zu helfen.“

Der Pass kam so an, dass die Familie am Ende nur einen Tag ihrer Kreuzfahrt verpasste anstatt ihrer ganzen Reise. Das wird den Eltern für die Zukunft sicherlich eine Lehre sein, alle Dokumente vor Abreise doppelt und dreifach zu checken. Doch wie heißt es so schön: Ende gut, alles gut.