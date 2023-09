Flughafen Düsseldorf verliert einziges US-Ziel – doch es gibt Hoffnung

Es ist eine Hiobsbotschaft, die es in sich hat: Wie DER WESTEN bereits berichtete, verliert der Flughafen Düsseldorf schon bald die einzige Direktverbindung in die USA. Konkret handelt es sich um die US-Airline Delta (siehe hier). Dabei waren die Amerikaner erst am 10. Mai 2023 nach der Corona-Pandemie an den Flughafen Düsseldorf zurückgekehrt.

Seitdem stand der Flug von der NRW-Landeshauptstadt nach Atlanta und umgekehrt an drei Tagen pro Woche im Flugplan. Damit ist bald Schluss. Schon am 26. Oktober wird eine Maschine zum (vorerst) letzten Mal vom Delta-Drehkreuz Atlanta nach Düsseldorf und zurück fliegen.

Flughafen Düsseldorf verliert einziges US-Ziel

Somit verliert der größte Flughafen in NRW (16,1 Millionen Passagiere in 2022) seine aktuell einzige Nonstop-Verbindung in die Vereinigten Staaten. Doch es gibt Hoffnung! Zwar will Delta den eigenen Flugplan in Deutschland ausbauen und beispielsweise vom Airport München aus ab April 2024 neben Atlanta und Detroit auch nach New York ansteuern. Doch Düsseldorf selbst ist noch nicht vollends aus dem Spiel!

Die US-Fluglinie Delta Air Lines zieht sich vom Flughafen Düsseldorf zurück. (Archivfoto) Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Gegenüber DER WESTEN bestätigt zunächst Flughafensprecher Süleyman Ucar den Delta-Abgang aus Düsseldorf: „Delta Air Lines sieht aktuell keine Flüge zwischen Düsseldorf und Atlanta im Sommer 2024 vor. Das bedauern wir. Die Nachfrage auf dieser Strecke war sehr hoch und der Sitzladefaktor des Fluges lag zuletzt bei über 90 Prozent.“

Hoffnung auf Rückkehr von US-Airline

Gleichzeitig schließt der Airport-Sprecher nicht aus, dass Delta oder eine andere US-Airline doch wieder Düsseldorf in den Flugplan aufnehmen. Und das schon bald! Ucar zu DER WESTEN: „Als Flughafen im zweitgrößten Ballungsraum in Europa sehen wir großes Potenzial für Direktverbindung in die USA.“

Mehr News:

Und weiter: „Wir sind mit Delta Air Lines im Gespräch und arbeiten intensiv daran, unseren Fluggästen in naher Zukunft wieder transatlantische Direktverbindungen anbieten zu können.“ Womöglich kehrt die USA also als Flugziel schon bald wieder zurück nach Düsseldorf und NRW…