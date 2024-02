Schreckmoment am Flughafen Düsseldorf! Eigentlich sollte es am Freitag (8. Februar) wieder planmäßig ablaufen, der Streik ist schließlich beendet. Doch plötzlich ging alles ganz schnell und ein Gate am Airport musste für etwa anderthalb Stunden geschlossen werden.

Der Grund: Ein Handgepäckstück, das zunächst nicht ordnungsgemäß kontrolliert und in den Sicherheitsbereich gelangte. Diese Unklarheiten sorgten für Unruhe bei zahlreichen Passagieren am Flughafen Düsseldorf.

Flughafen Düsseldorf: Plötzlich Gate geschlossen – große Sorge bei Passagieren

Erst nachdem die Sicherheitslage geklärt wurde, konnte das Gate gegen 18 Uhr wieder freigegeben werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei NRW gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Düsseldorf mitteilte.

Die Situation sei laut des Sprechers deshalb entstanden, nachdem am Nachmittag nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Handgepäckstück ohne ordnungsgemäße Kontrolle in den Security-Bereich gelangte.

Daraufhin räumte die Bundespolizei den Flugsteig, alle betroffenen Passagiere mussten erneut kontrolliert werden. Jetzt werden die Hintergründe und genaueren Umstände ermittelt. Weitere Details konnte der Sprecher nicht nennen.