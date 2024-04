Flughafen Düsseldorf & Köln/Bonn: Schlechte Nachrichten – Urlauber schauen genau hin

Wer von Nordrhein-Westfalen aus in den Urlaub starten möchte, hat dank der zahlreichen Flughäfen im Bundesland gute Möglichkeiten. Vor allem die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sind dabei ganz vorne mit dabei. Auch in diesem Jahr ist wieder viel geplant: Im Sommerflugplan in Düsseldorf werden beispielsweise mehr als 160 Ziele von rund 60 Airlines angeflogen.

Pünktlich zum Start der Urlaubssaison hat die britische Unternehmensberatung Skytrax in ihrem alljährlichen Ranking die besten Flughäfen der Welt gekürt. Dabei wurden hunderte verschiedene Flughäfen unter die Lupe genommen. Für die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sieht es dabei alles andere als gut aus.

Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn: Von der Weltspitze entfernt

Für die „Skytrax World Airport-Awards 2024“ wurden Passagiere an 570 Flughäfen zu verschiedenen Kategorien befragt. Vom Service an den Flughäfen über die Abläufe bei den Sicherheitskontrollen bis hin zu den Gastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten spielen fast alle Aspekte eine Rolle. Von der Weltspitze sind die NRW-Flughäfen allerdings noch weit entfernt. Der Flughafen Düsseldorf schafft es immerhin auf Platz 31, ganze zehn Plätze schlechter als im Vorjahr.

Auch interessant: Flughafen Düsseldorf: Nervige Regel bei Gepäckkontrolle – jetzt hören Passagiere ganz genau hin

Deutlich schlechter schneidet der Flughafen Köln/Bonn ab. Man muss lange in der Liste scrollen, um auf Platz 89 zu kommen. Im Vorjahr lag der beliebte Flughafen noch auf Platz 56, über 30 Plätze besser. Was sagen die Verantwortlichen dazu? DER WESTEN hat bei den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn nachgefragt.

„Ein Ansporn“

Nach eigenen Angaben nimmt der Köln/Bonn Airport die Ergebnisse der alljährlichen Umfrage sehr ernst. „Sämtliche Befragungen und Erhebungen sind für den Köln Bonn Airport stets auch ein Ansporn, sein Angebot und seine Dienstleistung kontinuierlich weiter zu optimieren“, heißt es. Der Flughafen Düsseldorf dagegen ordnet die Ergebnisse relativ positiv für sich ein. „Der Düsseldorfer Airport erreicht nach München die zweitbeste Platzierung unter den deutschen Flughäfen“, äußerte sich ein Sprecher auf Anfrage der Redaktion. Außerdem habe der Airport „das ehrgeizige Ziel, zu den führenden Airports in Europa in der Kategorie bis zu 30 Millionen Passagiere zu zählen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Der Hamad International Airport in Doha, Qatar, hat sich den ersten Platz im Ranking zurückerobert, knapp vor dem Changi International Airport in Singapur. Drei weitere asiatische Flughäfen folgen auf den ersten fünf Plätzen.