Flughafen Düsseldorf mit Änderung – Familien können es nicht fassen: „Traurig“

Hat sich der Flughafen Düsseldorf mit dieser großen Ankündigung etwa ein Eigentor geschossen? Gerade in der Ferienzeit fliegen viel Familien von dem Airport in die Ferne. Vor allem mit Kindern kann da so eine Flugreise ziemlich trubelig sein.

Genau aus diesem Grund hat sich der Düsseldorfer Flughafen wohl gedacht, eine Kinderecke auszubauen. Nur blöd, dass diese nicht für jeden zugänglich ist – was auch viele Reisende verärgert. Gegenüber DER WESTEN bezieht der Airport nun Stellung.

Flughafen-Gäste sind ziemlich sauer

Auf Instagram verkündet der Flughafen ganz freudig: „In unserer neuen Mini Lounge by Little Pippa können sich unsere kleinen Gäste noch mal richtig austoben. Hier warten Bücher, Spielsachen, Tonieboxen und vieles mehr darauf, entdeckt zu werden.“ Reisende kritisieren jedoch den Standort dieser „Mini-Lounge“. „Eintritt zahlen? Familienfreundlich ist anders. Besucherterrasse Fehlanzeige. Seit Jahren wartet man darauf. Nichts passiert. Traurig“, fragt ein User.

++ Flughafen Düsseldorf verkündet es selbst – nach 20 Jahren ist es so weit ++

Auch andere sind von dem Konzept nicht überzeugt. „Das bedeutet, nur zahlende Reisende haben Zugang zu der Kinderecke?“, stellt sich ein weiterer Fluggast die Frage. DER WESTEN hat daraufhin genau das einmal beim Airport Düsseldorf angefragt und folgende Antwort erhalten. „Lounges sind an so gut wie jeden Großflughafen rund um die Welt zu finden und können von Passagieren mit einem entsprechenden Status ihrer Airline oder gegen Gebühr besucht werden“, erklärt ein Sprecher.

Flughafen Düsseldorf wehrt sich

Weiter heißt es: „Es gibt Duschen, Sitzecken und Arbeitsmöglichkeiten – und seit jeher auch eine Kinderspielecke. Diese wurde nun deutlich aufgewertet und erstrahlt als ‚Mini Lounge by Little Pippa‘ in neuem Glanz.“ Doch wird es auch in den frei zugänglichen Bereichen mehr Spiel-Möglichkeiten für Kinder geben? Vorerst nicht!

+++Terrassen-Hammer am Flughafen Düsseldorf – Besucher jubeln!+++

„Wir verstehen, dass sich Familien kostenlose Spielbereiche in den für alle zugänglichen Passagierbereichen wünschen – und wir tun unser Möglichstes, um diesem Wunsch gerecht zu werden. Gleichzeitig stoßen wir dabei aber auch auf räumliche Grenzen“, erklärt der Flughafen Düsseldorf gegenüber DER WESTEN weiter.

Mehr News:

Eine gute Nachricht gibt es aber – denn erst kürzlich hat der Flughafen in der Gepäckankunft neue Spielangebote für kleine Kinder umgesetzt: „Ein weiterer Schritt, um den Aufenthalt für Familien am Flughafen Düsseldorf noch angenehmer zu gestalten.” Auch gebe es aktuell eine Frühlings-Aktion im Terminal, bei der Kinder Spaß in einer Erlebniswerkstatt haben können.