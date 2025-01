Flughafen Düsseldorf: Nach Chaos zum Ferienende – jetzt soll es jeder wissen!

Erst am Freitag (3. Januar) herrschte Chaos pur am Flughafen Düsseldorf! Plötzlich war keine Einreise mehr möglich. Ausgerechnet zum Ende der Winterferien kam es an zahlreichen Airports deutschlandweit zu einer weitreichenden IT-Panne (wir berichteten).

Doch jetzt schreibt der Flughafen Düsseldorf positive Schlagzeilen. Der Airport feiert seit Corona zum ersten Mal das Überschreiten die 20-Millionen-Passagier-Marke innerhalb eines Jahres! Das Jahr 2024 war also ziemlich erfolgreich, wie jetzt bekannt wurde.

Flughafen Düsseldorf noch nicht ganz auf dem Niveau von 2018 und 2019

Allerdings ist der Flughafen von den Rekordzahlen aus den Jahren 2018 und 2019 noch ein Stückchen entfernt, wie das Portal „aerobuzz.de“ berichtet. Die 20-Millionen-Passagier-Marke erreichte der Airport erst kurz vor dem Jahreswechsel.

„20 Millionen Passagiere! Das ist ein herausragendes Ergebnis und ein deutliches Zeichen für die Stärke unseres Flughafens. Mein besonderer Dank gilt unseren Gästen, die uns tagtäglich ihr Vertrauen schenken, ebenso dem gesamten DUS-Team sowie allen Airlines und Partnern, die diesen Erfolg mit uns gemeinsam möglich gemacht haben“, betont Lars Redeligx, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Flughafen-Chef: „Das gibt uns Schwung und Motivation für 2025“

Er ergänzt: „Trotz globaler Herausforderungen, Lieferengpässen in der Luftfahrt und den Belastungen des deutschen Luftverkehrsmarktes durch hohe staatliche Gebühren und Steuern haben wir gezeigt, dass Düsseldorf verlässlich, leistungsstark und zukunftsorientiert ist. Das gibt uns Schwung und Motivation für 2025.“

