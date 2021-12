Flughafen Düsseldorf: Gedränge in der Vorweihnachtszeit? Airport gibt wichtigen Tipp vor deiner Reise

Düsseldorf. Nur noch rund drei Wochen und dann ist Weihnachten! Und auch zu dieser Zeit ist einiges los am Flughafen Düsseldorf.

Immerhin wollen viele Passagiere zum Beispiel in ihre Heimat oder in den Weihnachtsurlaub fliegen. Und dann gibt es ja auch noch Corona und die damit einhergehenden verschärften Kontrollen am Flughafen Düsseldorf.

Der Flughafen Düsseldorf hat auf seiner Facebook-Seite einen wichtigen Tipp für deine Reise gegeben. Foto: IMAGO / Olaf Döring

Flughafen Düsseldorf: DAS musst du jetzt beachten

Trotz Pandemie könnte es jetzt aber wieder voller sein am Flughafen Düsseldorf. Nicht nur im Sommer, sondern auch in der Vorweihnachtszeit gibt es viel Trubel auf dem Airport. Und wie man gut durch das Gedränge kommt, dafür hat der Flughafen jetzt einen Tipp gegeben.

Flughafen Düsseldorf gibt wertvollen Tipp für alle Reisenden

„Wie ist es denn zur Zeit mit den Sicherheitskontrollen? Wir fliegen mit der Sunexpress und würden zwei Stunden vorher da sein“, will eine Frau auf der offiziellen Facebook-Seite des Flughafens Düsseldorf wissen. Und sie erhielt auch prompt eine Antwort.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

„Es läuft alles planmäßig ab, trotzdem lohnt es sich in Corona-Zeiten am Flughafen nur zur Sicherheit eine halbe Stunde draufzurechnen“, rät der Airport der Passagierin.

Flughafen Düsseldorf: Eine halbe Stunde vorher da sein erspart viel Stress

Ein Tipp, der doch für jeden Reisenden mitten in der Corona-Pandemie und zur Vorweihnachtszeit ziemlich nützlich sein kann.

Am Flughafen Düsseldorf wollte ein Mann nach Russland reisen. Warum daraus nichts wurde, liest du hier. (cf)