Flughafen Düsseldorf: Ärger für Urlauber! Reise zum Airport wird bald komplizierter

Diese Nachricht wird vielen Reisenden, die ihren Trip am Flughafen Düsseldorf beginnen oder dort nach ihrem Urlaub ankommen, so gar nicht schmecken. Für sie wird es in einem bestimmten Zeitraum nämlich wesentlich komplizierter, den Airport zu erreichen.

Die Anreise wird bald nämlich nicht mehr mit allen Verkehrsmitteln möglich sein, die aktuell zur Verfügung stehen. Besonders wer von weiter weg anreist, sollte dann mehr Zeit einplanen und sich möglichst im Vorbild über seine Möglichkeiten informieren.

Flughafen Düsseldorf: Anreise wird komplizierter

Wer in den Urlaub fliegt, möchte meist möglichst entspannt zum Flughafen und ins Reiseland kommen. Zum größten Flughafen Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf können die Reisenden auf unterschiedlichste Art und Weise kommen. Der Airport kann mit dem Auto, aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden.

+++ Flughafen Düsseldorf stellt beliebten Service ein – Reisende außer sich: „Verstehe es einfach nicht“ +++

Wer nicht selber mit dem Pkw anreisen möchte, ein Taxi aber auch keine Alternative darstellt, setzt dabei meist auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Zum Flughafen in der Landeshauptstadt NRW kommt man nicht nur mit dem Bus, sondern auch mit der S-Bahn oder sogar dem Fernzug. Doch bald ist eine solche Anreise nicht mehr ohne weiteres möglich.

Flughafen Düsseldorf: Reisende müssen sich informieren

Eine Möglichkeit, die nicht mehr angeboten wird, ist die Anreise per Fernverkehr. Wie „reisevor9“ berichtet, wird die Haltestelle des Flughafens Düsseldorf vom 29. September bis 13. Oktober nicht von Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn angefahren. Der Grund für diese Änderung ist eine Modernisierung des Autobahnkreuzes Kaiserberg, bei denen auch eine für den Zugverkehr relevante Brücke abgerissen wird.

Weitere spannende News für dich:

Wer von weiter weg anreist und den Fernverkehr für die Anreise zu dem Airport nutzen möchte, kann an den Hauptbahnhöfen in Düsseldorf oder Duisburg umsteigen. In dem genannten Zeitraum kann der Flughafen Düsseldorf weiter mit den S-Bahnlinien S 1 und S 11 sowie durch Busse erreicht werden.