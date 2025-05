Flughafen Düsseldorf verkündet es selbst – es geschieht kurz vor den Sommerferien

Die Sommerferien stehen unmittelbar vor der Tür! Und für viele von uns heißt das: Ab in den wohlverdienten Jahresurlaub. Kurz vor dem Start der Sommerferien hatte der Flughafen Düsseldorf noch etwas zu verkünden.

Am 14. Juli startet NRW in die Sommerferien. Rund anderthalb Monate davor kommt es am Flughafen Düsseldorf aber noch zu einem großen Jubiläum, wie der Airport selbst verkündete.

Flughafen Düsseldorf und Air France arbeiten seit vielen Jahren zusammen

Am Flughafen Düsseldorf gibt es am Sonntag (1. Juni) ein großes Jubiläum: 75 Jahre Air France! Seit 1950 verbindet die Airline den Rhein mit der Seine. „Am 1. Juni 1950 setzte erstmals eine Maschine der Air France aus Paris zur Landung in Düsseldorf an – eine Languedoc aus französischer Produktion. Heute, 75 Jahre später, gehört die Verbindung zu den traditionsreichsten internationalen Linien Europas – und ist eine gefragte Strecke für Geschäftsreisende, Urlauber und Umsteiger gleichermaßen“, verkünden die Flughafen-Verantwortlichen stolz in einer Pressemitteilung.

+++Arbeitslose wollen am Flughafen Düsseldorf abheben – irre, was sie im Gepäck verstecken+++

Air France fliegt heute bis zu sechsmal täglich in die französische Hauptstadt – und bindet Düsseldorf damit auch an das internationale Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle an. Von dort erreichen Reisende ab Düsseldorf viele Langstreckenziele der Airline.

Flughafen Düsseldorf: „Ein verlässlicher Partner für uns“

„Félicitations an Air France, herzlichen Glückwunsch zu 75 Jahren am DUS! Seit Jahrzehnten ist sie ein verlässlicher Partner für uns. Die Verbindung zwischen Rhein und Seine steht für Beständigkeit im europäischen Luftverkehr. Wir blicken mit Vorfreude auf viele weitere Kapitel unserer Partnerschaft“, betont Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und auch Carl Schelleman, Deutschland-Direktor Air France-KLM, ist glücklich über diesen Meilenstein: „Wir freuen uns sehr, dass diese traditionsreiche Verbindung nach Düsseldorf über so viele Jahrzehnte Bestand hat. Über unser Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle können die Passagiere aus Nordrhein-Westfalen auf unser Streckennetz von mehr als 190 Destinationen weltweit zugreifen.“