Edeka in NRW: Angeblicher Mitarbeiter raubt Frau aus – Polizei warnt vor dieser miesen Masche

Es war eine unglaublich dreiste Masche, die ein Mann am Freitag (12. April) in NRW abgezogen hat. Er gab sich als angeblicher Mitarbeiter von Edeka aus und raubte so eine hilflose alte Frau aus. Jetzt warnt die Polizei die Menschen im Umkreis.

Edeka in NRW: Angeblicher Mitarbeiter raubt 88-Jährige aus

Der Mann stand letzten Freitag einfach vor der Wohnungstür einer alten Dame an der Kurt-Schumacher-Straße in Dinslaken und hat sich als Mitarbeiter von Edeka ausgegeben. Der etwa 30-Jährige gab an, dass er im Auftrag von Edeka Spenden für arme Kinder sammeln würde. Im guten Glauben, eine vertrauenswürdige Person vor sich zu haben, lud die 88-jährige Frau den Betrüger zu sich in die Wohnung ein.

+++ Kaufland, Edeka und Co.: Kunden merken nicht, wie Märkte sie HIER hinters Licht führen +++

Die alte Dame holte eine Geldkassette hervor, um daraus das Geld für die Spende zu entnehmen. Daraufhin hielt sie der Mann am Arm fest, zog sie zur Seite und bediente sich unvermittelt an der Geldkassette. Dabei mahnte er die Seniorin an, ruhig zu sein. Zusätzlich stahl der Betrüger noch Schmuck aus einem Schmuckkästchen. Anschließend machte sich der Mann aus dem Staub. Die Wohnung verließ er in eine unbekannte Richtung.

Edeka in NRW: Polizei sucht nach diesem Mann

Die Polizei Wesel sucht jetzt nach dem Betrüger. Der Mann soll 1,60 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Er wird mit einer kräftigen Statur beschrieben und war mit einer dunklen Stoffjacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Außerdem soll er akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Mehr News:

Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist derzeit, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um einen Edeka-Mitarbeiter handele. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.