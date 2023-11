Düsseldorf: Person in Mehrfamilienhaus getötet – Polizei ermittelt

Gewalttat in Düsseldorf!

In der NRW-Landeshauptstadt kam es am Sonntag (19. November) offenbar zu einem Tötungsdelikt. Als die Polizei am Tatort eintraf, erlag dort eine Person bereits in schweren Verletzungen.

Düsseldorf: Person in Mehrfamilienhaus getötet

Die Tat ereignete sich im Stadtteil Rath, auf der Straße „Rather Broich“. Das bestätigte die Polizei Düsseldorf auf Nachfrage von DER WESTEN. Darüber hinaus hielten sich die Ermittler jedoch mit Informationen zurück. Eine Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft lieferte am Nachmittag jedoch einige Details mehr.

Gewalttat in Düsseldorf-Rath Foto: Patrick Schüller

Gegen 11.40 Uhr wurde die Polizei über einen Notruf über ein mögliches Gewaltdelikt in einer Wohnung informiert. Sofort machten sich die Beamten auf den Weg zum Tatort – fanden dort zwei schwer verletzte Personen vor. Über die Art der Verletzungen machten die Ermittler keine Angabe.

Eine der Personen – Geschlecht und Alter unbekannt – verstarb noch am Tatort an den Verletzungen. Die andere Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Polizei hält sich mit Informationen zurück

Jetzt haben die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei Düsseldorf gemeinsam die Ermittlungen übernommen.

Weitere Details zum möglichen Tathergang könnten frühestens am Montag (20. November) mitgeteilt werden, so die Behörden.

Wir berichten weiter.