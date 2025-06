Hersteller-Beben in Düsseldorf! Jetzt geht es Schlag auf Schlag

Ein Stück Düsseldorfer Geschichte neigt sich dem Ende zu.

Zahlreiche Mitarbeiter aus der NRW-Stadt verlieren nun ihren Job, weil ein bekanntes Unternehmen seine großen Werke schließt.

Düsseldorf: Löwensenf beendet die Produktion

Nach beinahe sechs Jahrzehnten endet die Produktion von Löwensenf am Traditionsstandort in der Landeshauptstadt. Die Eigentümerfirma Develey Senf & Feinkost GmbH hat laut „chip.de“ bestätigt, dass die Herstellung bis Ende 2025 schrittweise eingestellt wird – eine Entscheidung, die schon im Februar angedeutet wurde, jetzt aber einen konkreten Zeitplan hat.

Betroffen sind 48 Mitarbeiter, für die ein Sozialplan in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft ausgehandelt wurde. Doch es gibt auch gute Nachrichten für Senf-Fans. Die Kultmarke Löwensenf bleibt erhalten, ebenso wie der beliebte Senfverkaufsstand in der Düsseldorfer Altstadt.

Senf bleibt Fans erhalten: Standort ändert sich

Somit ist längst klar: Mit dem Abzug von Löwensenf verliert Düsseldorf ein weiteres Traditionsunternehmen, doch der scharfe Klassiker bleibt den Fans erhalten.

Die Produktion zieht nämlich an einen anderen Develey-Standorte um – ohne Änderungen an Rezeptur oder Qualität, wie das Unternehmen betont. Hintergrund der Entscheidung ist der fehlende Platz zur Weiterentwicklung am alten Mietstandort nahe des Flughafens.

