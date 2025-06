DoKomi 2025 in Düsseldorf: Besucher geraten reihenweise ins Schwitzen – „Hilfe“

Das endlose Warten hat längst ein Ende, denn seit Freitag, dem 6., bis Sonntag, dem 8. Juni, findet die DoKomi 2025, Deutschlands größte Anime- und Japan-Expo, in Düsseldorf statt.

Doch nach den ersten Kritikpunkten (>>> wir berichteten) geraten die Besucher jetzt ins Schwitzen. Grund dafür ist ein Blick in den Geldbeutel.

DoKomi in Düsseldorf: 6. – 8. Juni

Ob Freunde treffen oder Fotos – die dreitägige Messe in Düsseldorf am Pfingstwochenende ist für viele Gäste etwas ganz Besonderes. Im Maid Café und im Host Club erwarten die Besucher authentische Cosplay-Restaurants mit japanischem Flair. Cosplay-Fans können sich außerdem auf Wettbewerbe, Fotoshootings und Workshops freuen.

Hinzu kommt, dass die Fans in der Spielarena brandneue Spiele testen. Darüber hinaus können die DoKomi-Teilnehmer Merchandise und Prints kaufen. Doch genau das sorgt bei den Fans für zahlreiche Fragezeichen und löst eine rege Diskussion im Netz aus.

Geld-Frage löst Wirbel im Netz aus

Dabei steht insbesondere die Frage im Raum, wie viel Geld man auf der DoKomi in Düsseldorf dabei haben sollte. So fragt ein User: „Wie viel Geld braucht man für zwei Tage ungefähr (ohne Essen)?“ Prompt antwortet ihm ein anderer Nutzer: „Das kommt darauf an, wie viel du ausgeben willst. Ich hatte letztes Jahr ca. 200 € ausgegeben.“

Ein anderer Besucher stimmte dem zu. Doch für einen DoKomi-Fan war die Geldmenge wohl eindeutig zu hoch. Etwas entsetzt gibt er zu: „Ich besitze aktuell nur 50 €.“ Weitere Fans pflichten bei: „Ich stresse so schon wegen des Geldes auf der DoKomi“ und „“Nein ich darf nicht arm werden Hilfe”.

Egal, ob man auf der DoKomi in Düsseldorf fünf oder 200 Euro ausgibt: Im Mittelpunkt steht vor allem eins – Spaß mit seinen Freunden haben und tolle Erinnerungen sammeln!