Dortmund: Feuerwehrmann (21) kämpft um sein Leben – so kannst auch DU helfen

Orban wird Stammzellenspender - Einsatz gegen Union fraglich

Manchmal rückt der Fußball in den Hintergrund: Willi Orban wird am Mittwoch Stammzellenspender und riskiert dafür einen Einsatz im Topspiel gegen Union Berlin. Der Abwehrchef und Kapitän von RB Leipzig hat in dieser Saison keine Bundesliga-Minute verpasst. Ob und wie lange Orban nach dem Eingriff ausfällt, ist unklar.