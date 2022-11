Post in NRW: Frau beobachtet Briefträger – und kann nicht fassen, was er macht

Post-Eklat in NRW am vergangenen Samstag (5. Oktober). Als eine Frau (56) auf ihrem Spaziergang gegen 14 Uhr an der Konzenstraße in Mönchengladbach mächtig stutzig geworden, als ihr Blick auf einen Briefträger (24) fiel. Der warf zwar Post ein – doch nicht so, wie sich die 56-Jährige das vorstellte.

Denn statt Briefkästen abzulaufen, hing der 24-Jährige über einem Mülleimer – und schmiss doch tatsächlich Post hinein. Die Spaziergängerin rief sofort die Polizei. Am nächsten Tag machte die Frau gleich die nächste merkwürdige Entdeckung.

Post-Skandal in NRW: Polizei ermittelt

Nach dem Vorfall am Samstag stellte die Polizei Strafanzeige gegen den Briefträger aus Viersen wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses. Auch sein Arbeitgeber wurde informiert. Aus Datenschutzgründen nannte die Polizei Mönchengladbach das betreffende Unternehmen nicht.

Es sollten nicht bei einem Vorfall bleiben. Denn gleich am nächsten Tag entdeckte die aufmerksame Frau noch weitere Briefe in einem Mülleimer und meldete sich erneut bei der Polizei. Die Beamten haben nun insgesamt 170 Briefe als Beweismittel sichergestellt. Die Polizei versicherte allerdings, dass alle Sendungen zugestellt werden. Dabei werde es aber aufgrund der Geschehnisse zu Verzögerungen kommen.

Briefträger wirft Post in Mülleimer

Zu den Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei keine Angaben. Gegenüber der „Rheinischen Post“ machte eine weitere Spaziergängerin jedoch nähere Angaben. Sie habe die 56-Jährige am Sonntag bei der Entdeckung der zweiten Briefladung im Mülleimer getroffen. Ihre Bekannte habe ihr mitgeteilt, dass der angezeigte Briefträger sich zunächst versucht habe rauszureden – mit den Worten: „Das ist nur Reklame.“

Mehr Themen:

Als klar war, dass es sich keineswegs um Werbung sondern um Briefe handelte, habe der 24-Jährige angegeben, überfordert gewesen zu sein, sagte die Spaziergängerin der „Rheinischen Post“. Sollten noch weitere nicht zugestellte Briefe in Mülleimern auftauchen, bittet die Polizei um einen Anruf unter der Nummer: 02161-290. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.