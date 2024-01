Deutsche Bahn in NRW: Hiobsbotschaft für Pendler! Strecke bleibt wochenlang gesperrt

Oh nein, nicht schon wieder eine Streckensperrung in NRW. Pendler brauchen mal wieder starke Nerven, weil die Deutsche Bahn heute eine wichtige Strecke um Essen gesperrt hat und das bis auf weiteres. Wahrscheinlich für mehrere Wochen.

Der Grund ist, dass die Deutsche Bahn am Donnerstag (18. Januar) Schäden an den Gleisen festgestellt hat. Nun muss die DB die Sperrung sogar bis auf Weiteres aufrechterhalten.

Deutsche Bahn sperrt S-Bahnstrecke

Weil die Deutsche Bahn auf der S-Bahnstrecke zwischen Ratingen-Hösel und Essen-Kettwig auf einer Länge von 200 Metern Schäden an den Gleisen festgestellt hat, wird der Bahnverkehr der S6 hier lahm gelegt. Die Strecke ist bis auf weiteres gesperrt, weil es durch die massiven Regenfälle in den vergangenen Woche zu einer Hangabsenkung gekommen ist.

Daher enden und beginnen in der nächsten Zeit alle S-Bahnen aus Richtung Köln in Düsseldorf-Rath Mitte. Dadurch kommt zu Teilausfällen zwischen Düsseldorf-Rath Mitte und Essen Hbf. Die Deutsche Bahn bietet daher einen Schienenersatzverkehr mit sechs Gelenkbussen zwischen Düsseldorf-Derendorf und Essen Hbf an. Zusätzlich verkehrt ein Mal stündlich ein Pendelverkehr zwischen Essen Hbf und Kettwig. Die Abfahrt in Essen Hbf wird immer um XX:48 Uhr und ab Kettwig um XX:16 Uhr sein.

Deutsche Bahn: weitere S6-Alternativen

Außerdem können Fahrgäste mit Fahrziel Essen Hbf/Düsseldorf Hbf alternativ die Züge der Linien RE 1 oder RE 6 nutzen. Für die Strecke zwischen Düsseldorf-Derendorf und Düsseldorf Hauptbahnhof stehen die S-Bahnen der Linien S 1 und S 11 zur Verfügung.

Die Deutsche Bahn versucht die Schäden so schnell es geht zu beseitigen, damit ein regulärer Bahnverkehr der S6 wieder gewährleistet wird. Nach jetzigem Sachstand muss aber von einer Sperrung von mehreren Wochen ausgegangen werden.