Deutsche Bahn in NRW: Schock für Pendler – Züge fallen reihenweise aus

Hiobsbotschaft von der Deutschen Bahn! In NRW und insbesondere im Ruhrgebiet kommt es unerwartet zu massiven Zugausfällen. Besonders Pendler werden kalt erwischt!

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, müssen sich Bahnfahrende am Dienstag (26. September) in NRW auf erhebliche Verzögerungen, Umleitungen, Komplett-Ausfälle und Schienenersatzverkehr einstellen.

Deutsche Bahn in NRW kann Stellwerke nicht besetzen

Nach Angaben der Deutschen Bahn sind unbesetzte Stellwerke im Raum Wanne-Eickel Hbf und Herne die Ursache für die umfangreichen Störungen am Dienstag. Die Personalprobleme bei der Deutschen Bahn beeinträchtigen demnach auf unterschiedliche Weise den Bahnverkehr in NRW und im Ruhrgebiet.

Nachdem es bereits von Mitternacht bis 4 Uhr zu Einschränkungen auf der Linie RB 46 gekommen ist, geht es seit 6 Uhr auf anderen Linien in NRW mit Störungen weiter. Voraussichtlich bis 14 Uhr kommt es im Regionalverkehr zu Einschränkungen auf den Linien RE3, RB32, RB43, RB46 und S2. In der Folge komme es zu Verspätungen und Ausfällen, teilt die Deutsche Bahn mit. Kurzfristig, so heißt es weiter, könne es auch zu Änderungen im Zuglauf kommen.

Komplett-Ausfälle bei RB43 und RB46

Hier die Störungen und Ausfälle im Detail:

RB 43: Die Züge werden von 0 Uhr bis 4 Uhr umgeleitet und halten zusätzlich in Herne. Dadurch kommt es zu einer Fahrzeitverlängerung von 10 bis 15 Minuten. Ab 6 Uhr fallen die Züge zwischen Dortmund Hbf und Wanne-Eickel Hbf komplett aus.

Ein Schienenersatzverkehr mit einem Bus der Firma ICI Reisen ist zwischen Dortmund Hbf und Wanne-Eickel Hbf eingerichtet.

Ein Schienenersatzverkehr mit einem Bus der Firma ICI Reisen ist zwischen Dortmund Hbf und Wanne-Eickel Hbf eingerichtet.

Die S-Bahnen aus Richtung Dortmund-Dorstfeld enden und beginnen in Castrop-Rauxel Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Castrop-Rauxel Hbf und Recklinghausen Hbf.

Die S-Bahnen aus Richtung Dortmund-Dorstfeld enden und beginnen in Castrop-Rauxel Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Castrop-Rauxel Hbf und Recklinghausen Hbf.

Die Züge aus Richtung Duisburg Hbf enden und beginnen in Wanne-Eickel Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Wanne-Eickel Hbf und Dortmund Hbf.

Die Züge fallen zwischen Gelsenkirchen Hbf und Bochum Hbf komplett aus. RE 3: Die Züge werden zwischen Duisburg Hbf und Dortmund Hbf mit Halt in Bochum Hbf und Essen Hbf umgeleitet.

Ein Schienenersatzverkehr mit 20 Taxis der Firma Taxi Mölders von Castrop-Rauxel Hbf nach Recklinghausen Hbf sei eingerichtet, lässt die Deutsche Bahn wissen.

