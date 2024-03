Deutsche Bahn sperrt Hauptstrecke im Ruhrgebiet schon wieder wochenlang – es ist nur der Anfang

Bittere Pille für Pendler, die auf die Deutsche Bahn in NRW angewiesen sind. Nicht nur müssen sie nach dem abgebrochenen Verhandlungen zwischen GDL und der Deutschen Bahn wieder mit einer großen Streikoffensive der Lokführer rechnen (mehr dazu hier >>>).

Zu allem Überfluss wird bald auch noch die Hauptstrecke im Ruhrgebiet über Wochen gesperrt. Und dabei wird es nicht bleiben, wie die Deutsche Bahn Pendler in NRW bereits jetzt warnt.

Deutsche Bahn sperrt Hauptader im Ruhrgebiet

Beinahe in jeder Ferienzeit grüßt das Murmeltier. Wie schon im vergangenen Jahr mehrfach geschehen (wir berichteten) kommt es auch in den Osterferien 2024 zu weitreichenden Einschnitten im Betrieb der Deutschen Bahn in NRW. Das Unternehmen hat für den Zeitraum ab Freitag (22. März, ab 21 Uhr) bis Montag (8. April bis 5 Uhr) Bauarbeiten angekündigt. Sie betreffen die Strecken zwischen Essen und Düsseldorf sowie zwischen Duisburg und Oberhausen. Die Großbaustelle hat enorme Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn in NRW.

Auch interessant: Nächster Verdi-Hammer! HIER stehen Busse und Bahnen schon wieder still

Der Fernverkehr wird nach Angaben des Verkehrsunternehmens überwiegend zwischen Köln/Düsseldorf und Dortmund umgeleitet. Die Halte am Düsseldorfer Flughafen, Duisburg, Mülheim, und Oberhausen entfallen.

Schienenersatzverkehr in Osterferien

Außerdem fahren in den Osterferien keine Regional- und S-Bahnen zwischen Mülheim und Duisburg und zwischen Oberhausen und Duisburg. Dazu gibt es Einschränkungen zwischen Duisburg und Düsseldorf. Es kommt zu Umleitungen und Ausfällen. Betroffen sind folgende Linien:

RE1 (RRX)

RE2

RE3

RE5 (RRX)

RE6 (RRX)

RE11 (RRX)

RE19

RE42

RE44

RB32

RB33

RB35

S1

Um die Auswirkungen abzufedern, wird es eine Vielzahl von Schienenersatzverkehr-Angeboten zwischen Oberhausen-Sterkrade und Duisburg sowie zwischen Essen und Duisburg geben:

SEV O : (Oberhausen-Sterkrade) – Oberhausen Hbf – Duisburg Hbf (verkehrt alle 10 Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten)

: (Oberhausen-Sterkrade) – Oberhausen Hbf – Duisburg Hbf (verkehrt alle 10 Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten) SEV E : Essen Hbf – Mülheim (Ruhr) Hbf – Duisburg Hbf (verkehrt tagsüber alle 10 Minuten)

: Essen Hbf – Mülheim (Ruhr) Hbf – Duisburg Hbf (verkehrt tagsüber alle 10 Minuten) SEV A: Essen Hbf – Düsseldorf Hbf (verkehrt tagsüber alle 20 Minuten

Einen SEV wird es auch auf der Linie S1 zwischen Mülheim-Styrum und Duisburg geben. Der RE 1 und RE 6 werden hingegen ab Mülheim (Ruhr) Hauptbahnhof nach Oberhausen umgeleitet.

Von Duisburg nach Düsseldorf gibt es Alternativen zum RRX auf dem Gleisweg. So können Reisende den RE19 und die S1 nutzen. Von Düsseldorf fährt zudem die S11 planmäßig zum Flughafen.

Mehr Themen:

Eigentlich hatte die Autobahn GmbH geplant, die Osterferien für weitere Arbeiten am Kreuz Kaiserberg zu nutzen. Damit allerdings auf dem Straßenweg nicht ein zusätzliches Nadelöhr in Duisburg entsteht, wurden die Arbeiten verschoben. Sie sollen nun in den Sommerferien (22.7.2024 – 2.8.2024) stattfinden. Die Aussicht lässt Pendler genervt zurück. Denn auch dafür müssen erneut die Gleise zwischen Duisburg und Düsseldorf gesperrt werden.