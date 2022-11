Deutsche Bahn in NRW: Schock für Reisende – mehrere Bahnhöfe werden nicht angefahren

Das Chaos bei der Deutschen Bahn in NRW will einfach kein Ende nehmen. In den nächsten Tagen gibt es wieder Bauarbeiten – und das bedeutet natürlich, dass Ausfälle und Verspätungen nicht weit sind.

Besonders bitter: Gerade eine wichtige Linie quer durchs Ruhrgebiet ist von den Bauarbeiten der Deutschen Bahn in NRW betroffen, weswegen gleich eine ganze Anzahl an wichtigen Bahnhöfen von ihr nicht angefahren werden kann. Na, das kann ja heiter werden!

Deutsche Bahn in NRW: Bauarbeiten auf Pendler-Strecke

Ab Montag, 28. November, entfallen etwa alle Halte des RE3 zwischen Dortmund Hbf und Düsseldorf Hbf, weil Gleise auf der Strecke erneuert werden müssen. Bis Mittwoch, 30. November, werden Reisende in den frühen Morgenstunden, von 0.00 bis 5.30 Uhr, auf den Schienenersatzverkehr umsteigen müssen.

Alternativ können sie aber auch die parallel fahrende Verbindungen der RB32, S2 und des RE19 verwenden. Da haben Frühaufsteher ja noch mal Glück gehabt.

Komplettes Chaos beim RE3

Doch damit ist das Zug-Chaos auf der Strecke des RE3 in den nächsten Tagen noch nicht überstanden. Denn auch später in der Woche müssen Reisende bei dieser Verbindung starke Nerven bewahren. Denn ab Freitag, 2. Dezember, gehen die Bauarbeiten weiter.

Diesmal jedoch nicht von Dortmund aus, sondern „nur“ von Oberhausen. Dafür aber einen ganzen Deut länger. Voraussichtlich bis zum darauffolgenden Freitag, den 9. Dezember, fährt der RE3 dann von Oberhausen bis Düsseldorf keinen Zentimeter.

Doch auch in diesem Fall ist von der Deutschen Bahn mit einem Schienenersatzverkehr vorgesorgt worden. Alternativ können Reisende aber auch einfach den RE1 und den RE2 für die Strecke in diesem Zeitraum nehmen.