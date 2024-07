Deutsche Bahn: Deutschlandticket plötzlich auch im Ausland gültig – aber nicht für alle Kunden

Die Deutsche Bahn lässt ihre Kunden jubeln – zumindest einige. Denn mit dem Deutschlandticket dürfen sie jetzt sogar im Ausland fahren.

Das Angebot der Deutschen Bahn gilt über die Strecken hinaus, die mit dem 49-Euro-Ticket seit je her im Ausland genutzt werden dürfen. Doch es gilt nur unter bestimmten Bedingungen.

Deutsche Bahn: Neues Angebot für Deutschlandticket-Kunden

Ob mit dem RE13 von Hamm nach Venlo in den Niederlanden, mit dem RB23 von Züsow in die polnische Hafenstadt Swinemünde oder mit dem RE7 ab Offenburg ins schweizerische Basel. Mit dem Deutschlandticket können Kunden ohne weiteren Aufpreis diese Ziele und noch zahlreiche andere Orte in Nachbarländern ansteuern.

Wer von den jeweiligen Zielorten der Regionalbahnen weiterreisen möchte, muss dann in aller Regel aber weitere Fahrkarten lösen. In Frankreich sieht das allerdings jetzt anders aus. Denn im Juli und August können Deutschlandticket-Kunden sogar kostenlos bis nach Ostfrankreich (Région Gran Est) reisen. Das Angebot schließt sogar die Hauptstadt Paris ein, wo zwischen dem 26. Juli und dem 11. August die Olympischen Sommerspiele 2024 ausgetragen werden!

Umsonst nach Frankreich – aber nur für SIE

Wie beim Deutschlandticket auch dürfen Fahrgäste allerdings auch bei diesem Angebot nur Nahverkehrsangebote nutzen. Konkret heißt das:

Regionalbahn

Regional-Express

Interregio-Express

S-Bahn

TER Fluo

Car TER Fluo (Busse)

Das Frankreich-Angebot gilt allerdings nicht für alle Kunden der Deutschen Bahn. Es richtet sich speziell an junge Menschen unter 28 Jahren aus den drei Bundesländern, die direkt an Frankreich grenzen (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland). Deutschlandticket-Inhaber aus allen anderen Bundesländern schauen hingegen in die Röhre.