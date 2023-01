Deutsche Bahn in NRW: Bittere Pille! Kunden gehen bei praktischer Neuerung leer aus

Erneut schauen die Kunden der Deutschen Bahn in NRW in die Röhre. Eine Funktion, die nun in Bayern schon an den Start gegangen ist, wird es im bevölkerungsreichsten Bundesland wohl in näherer Zukunft nicht geben.

Dabei wäre die Funktion auch für Kunden der Deutschen Bahn in NRW sehr hilfreich. Immerhin könnte sie vermeiden, dass man den Anschlusszug verpasst.

Deutsche Bahn in NRW: Neue App-Funktion nicht in Planung

Wer kennt es nicht, man möchte mit der Deutschen Bahn reisen und braucht dafür mehr als einen Zug. Dann hat aber der erste Zug eine Verspätung und deswegen verpasst man seinen Anschluss und muss im schlimmsten Fall viele Minuten mit warten zubringen. Dagegen wird in Bayern nun etwas unternommen.

„Eine neue deutschlandweit einmalige Funktion in Fahrplan-Apps

soll die Zuverlässigkeit des Bahnverkehrs in Bayern steigern: Wer in Bayern in

einen Regionalzug umsteigen will, kann ab sofort per App melden, dass der

Anschlusszug am Umsteigebahnhof nach Möglichkeit warten soll“, heißt es dazu in einer Pressemeldung des BEG (Bayerische Eisenbahngesellschaft).

Deutsche Bahn in NRW läuft hinterher

Etwa zehn Minuten bevor man an dem Umstiegspunkt ankommt, soll man über die App mitgeteilt bekommen, ob der Zug wartet. „Falls nicht, kann

man sich über die App eine alternative Verbindung vorschlagen lassen. Bislang

mussten Fahrgäste ihren Anschlusswunsch persönlich bei den Zugbegleitern

melden. Nun können Fahrgäste, die in Fern- oder Regionalzügen in Bayern

unterwegs sind, ihre Meldung per App selbst erledigen – auch bereits kurz vor

Fahrtantritt.“

Und wie sieht es in NRW aus? Wird auch hier die neue App-Funktion bald für Kunden der Deutschen Bahn zur Verfügung stehen? „Grundsätzlich wäre dies auch in anderen Regionen denkbar. Bisher gibt es meines Wissens hierzu in NRW aktuell keine Pläne“, heißt es von einem Bahnsprecher auf Nachfrage von DER WESTEN. Scheint ganz so, als müssten die Kunden hoffen, dass die Funktion in Zukunft auch hier eingeführt wird.