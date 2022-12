Deutsche Bahn in NRW: Droht hier zum Jahresanfang großes Chaos? Kunden brauchen starke Nerven

Viele Gäste müssen bei einer Reise mit der Deutschen Bahn so einiges in Kauf nehmen: Verspätungen, Fahrtausfälle, Fahrplanänderungen. Für das neue Jahr kündigte die Deutsche Bahn bereits Einschränkungen an.

In Nordrhein-Westfalen (NRW) müssen sich Bahnreisende im Nahverkehr auf etliche Änderungen einstellen. Ab Januar 2023 müssen die Kunden starke Nerven beweisen.

Deutsche Bahn in NRW: Nahverkehr von Gleisarbeiten betroffen

Wegen Gleisarbeiten können mehrere S-Bahn- und Regionalbahnlinien mehrere Wochen im Januar den Hauptbahnhof Düsseldorf nicht anfahren, wie der „Hellweger Anzeiger“ berichtet.

Die Deutsche Bahn (DB) hat am Dienstag (20. Dezember) mitgeteilt, dass ab dem Hauptbahnhof Gleise mit einer Länge von insgesamt acht Kilometern erneuert werden. Das hat Auswirkungen auf einige Regionalexpress- und S-Bahn-Linien. Bahnreisende im Nahverkehr müssen also im nächsten Jahr starke Nerven beweisen und sich auf Alternativen vorbereiten.

So sind insgesamt sieben Nahverkehrs-Linien betroffen, fünf Regional- und zwei S-Bahn-Strecken. So fällt die RE 2 zwischen Düsseldorf-Flughafen und Hauptbahnhof aus. Neuer Start- und Zielbahnhof ist der Flughafen. Die RE 3 fällt zwischen den Hauptbahnhöfen Duisburg und Düsseldorf aus. Bei der RE 6 gibt es ab Januar eine Umleitung zwischen Duisburg und Neuss ohne Zwischenhalte, kein Halt an Düsseldorf-Flughafen, Hauptbahnhof und Bilk.

Auch die RE 11 ist von den Gleisarbeiten betroffen, diese fällt zwischen den Hauptbahnhöfen Essen und Düsseldorf aus. Bei der RE 19 gibt es eine Umleitung zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Düsseldorf-Unterrath und dadurch kein Halt am Düsseldorfer Flughafen.

Bei der S 1 gibt es ebenfalls Ausfälle zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Unterrath. Hier bieten die Linien S 6 und S 11 Ersatz. Die S 6 dient aber nicht immer als Alternative in Richtung Essen. In den Nächten vom 7. auf den 8. Januar, vom 14. auf den 15. Januar sowie vom 21. auf den 22. Januar fällt die Fahrt zwischen Langenfeld und Flughafen Terminal aus.

Deutsche Bahn in NRW: Diese Linien sind betroffen

Hier noch einmal ein Überblick über die betroffenen Nahverkehrs-Linien:

RE 2 Osnabrück Hbf – Düsseldorf Hbf

RE 3 Hamm Hbf – Düsseldorf Hbf

RE 6 Minden – Köln/Bonn Flughafen

RE 11 Kassel-Wilhelmshöhe – Düsseldorf Hbf

RE 19 Düsseldorf Hbf – Arnheim

S 1 Solingen Hbf – Dortmund Hbf

S 6 Essen Hbf – Langenfeld

Die Bauarbeiten sollen am Freitag, 6. Januar, 21 Uhr, beginnen und bis zum 27. Januar, 21 Uhr, dauern. Während dieser drei Wochen dienen die Linien RE 1, RE 5 und S 1 als Ersatz. Für den Fernverkehr haben die Bauarbeiten nach Auskunft der Bahn keine Folgen.